Visite de chantiers à Conakry: Moustapha Naïté satisfait de l’évolution des travaux …

CONAKRY-Le ministre des travaux publics a visité ce lundi 18 novembre 2019 plusieurs chantiers ouverts dans la capitale guinéenne, Conakry. Commençant par le tronçon Pont 8 novembre- Belvédère qui va être élargie en 2×2 voies dont les travaux ont bien démarré, en passant par les chantiers des carrefours Cosa, Enco5, Sangoyah, Entag, T4, T5, Moustapha Naité a touché du doigt le déroulement et l’évolution des travaux sur le terrain.

Le but de cette visite de terrain du ministre des travaux publics est d’abord de constater l’état d’avancement des travaux, ensuite inviter les entreprises à accélérer le travail afin de résoudre le problème d’embouteillages dans la capitale. Accompagné d’une forte délégation composée de responsables de son département et du fonds d’entretien routier, le Ministre Moustapha Naïté a constaté qu’avec la saison des pluies dans les années passées, ces différents carrefours ne tenaient pas longtemps. D’où sa décision de changer de stratégie.

« Nous avons décidé au niveau du ministère après avis des ingénieurs, de revoir la construction de ces différents carrefours et de le faire en béton hydraulique et en béton armé à l’image de ce qui a été réalisé au carrefour de Matoto. C’est ce travail qui a été entamé. Nous sommes très heureux de constater qu’après un mois du démarrage, les travaux avancent très bien », a expliqué le ministre des travaux publics guinéen.

Pour palier aux embouteillages que ces chantiers d’envergure vont engendrer, Moustapha Naité annonce aux usagers que des déviations seront bientôt construites pour diminuer les bouchons.

« Nous allons revoir le plan des déviations avec les entreprises et la sécurité routière pour voir comment nous pouvons mieux organiser ces différents chantiers pour permettre aux usagers de se déplacer avec moins de difficultés. Ça ne sera pas comme si le trafic est normal, mais nous verrons comment diminuer les heures de retard dues aux embouteillages entre 20 ou 30 minutes », a promis Moustapha Naïté.

Au total, dix (10) carrefours seront construits dans la capitale Conakry pour un coût estimé à peu près à 250 milliards de francs guinéens. Si auparavant, les routes guinéennes étaient construites uniquement avec du bitume, cette donne va désormais changer. Le ministre des travaux publics a annoncé que ces travaux de construction de ces carrefours seront fait avec du béton.

« Le béton qui est mélangé est testé par le laboratoire pour voir la consistance et si le dosage est respecté. Au niveau de ces giratoires, nous savons constaté qu’avec la pluie, chaque année le béton ne fera que s’endurcir et devenir plus durable. Mais le bitume, avec le niveau de surcharge que nous avons avec les poids lourds, les effets de cisaillement de ces gros porteurs font souvent qu’on a des difficultés dans les carrefours. Vous constaterez que quand c’est une longue portée où les véhicules ne stationnent pas, la chaussée tienne parce que les véhicules viennent, il n’y a pas arrêt et démarrage. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui que les carrefours sont très dégradés parce qu’il y a d’énormes embouteillages, d’énormes arrêts et de départs avec les poids lourds. Donc, cet effet de force centrifuge fait que les carrefours se dégradent à un rythme plus poussé que la chaussée sur une portée plus droite »,a expliqué le ministre des travaux publics avant de donner l’avantage du béton.

« L’avantage avec le béton armé, c’est la durabilité. Quand vous faites du béton et que c’est bien dosé c’est au minimum 15 ans voire 20 ans. Nous souhaitons que ça soit réalisé avec efficacité », a-t-il ajouté.

Selon le coordinateur du groupe AKC qui s’occupe des travaux de construction du carrefour de Cosa, ce béton développé par les américains date de plusieurs années.

« Le nouvel aéroport de Dakar a été fait avec ce nouveau système. C’est un béton qui mesure 35cm d’épaisseur dont 10 Cm de béton de propriété et 25 Cm de béton de roulement. L’avantage d’une route avec le béton armé c’est la résistance à l’eau, à la chaleur et les produits chimiques. Ce que nous sommes en train de faire c’est pour au moins 50 ans », a expliqué Baldé Mamadou Saliou. Au niveau du carrefour Cosa, le niveau d’exécution des travaux est de 65%.

Au cours de cette visite de terrain, Moustapha Naïté a aussi annoncé la construction d’une nouvelle voie qui partira de la transversale N°3 à la transversale N°5. Cette route sera faite en 2x1 voie d’un gabarit de 7 mètres de chaussée avec des trottoirs de part et d’autre. Cette nouvelle route avec un assainissement qui comprendra le drainage routier, les caniveaux, l’assainissement transversal des ouvrages hydrauliques et daleaux, l’éclairage public et l’aménagement de place de stationnement. Ce sera une route parallèle à celle l’autoroute Fidel Castro et à celle de la route Leprince.

« Cette route partira de la T3 à Cosa à la T5 à Kissosso sur 5 kilomètres et permettra de désengorger les deux principales voiries de la capitale. Les travaux ont déjà commencé. Ils sont en train de faire les levées topographiques. Les études d’exécution sont à notre niveau pour validation. Elle sera construite par l’entreprise SIBITEC dans le cadre de l’accord chinois que nous avons passé pour la construction de deux échangeurs Kagbelen et Km36 et la reconstruction de plus de 67 km des voiries dans Conakry », a annoncé Moustapha Naïté.

Pourquoi les carrefours de Hamdallaye et Bambéto ont été écartés de ce programme ?

« D’autres carrefours sont occultés parce que tout simplement ce sont des échangeurs qui vont être construits à ce niveau. Vous avez notamment, l’échangeur de Hamdallaye et de Bambéto qui vont démarrer très rapidement. L’échangeur de Bambéto va démarrer en priorité avant celui de Hamdallaye. Les moyens ont été déjà mobilisés avec notre partenaire du Fonds Koweïtien. Cet échangeur, à lui seul, coûtera plus de 27 millions dollars US, plus que le coût la réalisation des autres carrefours », a-t-il ajouté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023