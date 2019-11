Guinée : Ouverture à Conakry de la réunion du bureau exécutif de l'AFERA…

CONAKRY- Une réunion de l'Association des Fonds d'Entretien Routier de l'Afrique (AFERA) s’est ouverte ce mardi 19 novembre 2019, à Conakry. Présidée par le Directeur guinéen du Fonds d'Entretien Routier (FER), cette rencontre qui va durer trois jours, permettra de préparer sereinement la 18ème assemblée générale de l'AFERA, ensuite faire l'état des lieux des activités du secrétariat exécutif.

La réunion de Conakry constitue un cadre privilégié de réflexion, d'échanges d'expérience pour permettre aux États membres de l'AFERA d'avoir un réseau routier en bon état pour faire valoir l'importance des Fonds d'entretien Routier. Au cours des discussions, les participants mettront aussi un accent particulier sur l'agenda 2063 de l'Union Africaine dans son volet infrastructure routière.



A l'occasion de l'ouverture de ces assises qui dureront 72 heures dans la capitale guinéenne, le Président de l'Association des Fonds d'Entretien Routier d'Afrique a indiqué que les attentes de ces réunions sont immenses.

"Nos attentes sont immenses. Nous attendons que les autres pays africains puissent savoir comment est-ce que le Fonds d'Entretien Routier se porte ? Comment notre pays se porte. Le Fonds d'Entretien Routier guinéen a une autonomie. Il est doté d’un conseil d'Administration qui joue son rôle mais nous avons des défis énormes. Ces défis sont entre autres le financement. Nous avons le taux le plus bas en termes redevances d'entretien Routier de l'Afrique de l'Ouest", a expliqué le Directeur du fonds d'entretien routier.

Un autre défi auquel le FER reste confronté est lié au respect des rigueurs, souligne M. Souleymane Camara. "En termes de rigueur en matière de procédure, nous sommes exigeant au niveau du Fonds d'entretien Routier. Nous voulons que cette rigueur là, ce respect des procédures soient faits au niveau des maîtres d'ouvrages. C'est ce défi que nous essayons de relever. Nous espérons qu'il sera fait avec le temps", a ajouté Souleymane Traoré.

Prenant la parole à cette cérémonie d’ouverture, le représentant de la présidence de la République à cette réunion a évoqué l'importance des points inscrits à l'ordre du jour. Pour Amadou Damaro Camara, cette réunion permettra de relever les défis auxquels le continent africain est confronté notamment dans le domaine des infrastructures.

"Les questions importantes qui seront débattues lors de cette réunion vont permettre entre autres de consolider les bases de l'association et les relations de partenariat entre l'AFERA et les autres institutions. Cela permettra de relever les défis auxquels le continent africain est confronté notamment dans le domaine des infrastructures, de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique. C'est dans cette voie que le gouvernement du Président Alpha Condé s'est attelé depuis son accession au pouvoir en 2010", a laissé entendre l’honorable Damaro.

Poursuivant son intervention, l’orateur a égrené quelques réalisations du gouvernement guinéen pour sauvegarder les investissements dans le secteur Routier. "Afin de sauvegarder les investissements colossaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation ou de la construction de nos routes, le gouvernement a déjà pris des mesures concrètes dont entre autres : le traitement des zones critiques causées par les grandes pluies, l'installation des poubelles publiques à Conakry et bientôt à l'intérieur pour empêcher que les citoyens ne déversent les ordures ménagères sur la chaussée. A ces mesures s’ajoutent les opérations de pesage à charge ", a détaillé le représentant de M. Kiridy Bangoura à cette rencontre.

Dans son discours de circonstance, le Président du conseil d'Administration du fonds d'entretien Routier guinéen a souligné qu'à travers cette réunion, l'opinion nationale comprendra que le FER guinéen ne pas isolé. "Les réunions de l’AFERA constitue un lieu d'échange entre les pays membres. Avec la tenue de cette assise, l'opinion comprendra que le FER de Guinée n'évolue pas à huis clos", a expliqué El hadj Mamadou Bobo Diallo.

A l'issue de cette première journée, l'Auditeur interne de l'Association de Fonds d'entretien Routier africain a affirmé que ce rendez-vous de Conakry comporte des enjeux importants dans le cadre du fonctionnement interne de l'AFERA. Atanga Bikoe Jean-Claude a cité les points saillants qui seront débattus et validés lors de ces assises.

"Nous avons un manuel de procédure administrative, comptable et financière à valider au cours de cette réunion, nous avons les comptes annuels de notre association à valider pour aller présenter à l'assemblée générale, nous avons un rapport sur la performance de notre association aussi à présenter et à valider pour que ce soit présenté à la prochaine assemblée générale de l'AFERA. Notre objectif, c’est qu'à la prochaine organisation de l'assemblée générale de l'AFERA nous soyons en état de présenter des documents qui rassurent et qui permettent aux nouveaux membres de savoir qu'il y a un travail qui est fait. Et surtout pour notre bureau exécutif sortant qu'on montre qu'il y a eu un travail qui a été réellement réalisé", a détaillé Atanga Bikoe Jean-Claude.

Faut-il rappeler que cette réunion se tiendra à Conakry du 19 au 22 novembre 2019 sous la présidence du directeur du fonds d'entretien Routier de Guinée, Souleymane Traoré.

Oumar Bady Diallo

Pour Aficaguinee.com