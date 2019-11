Clôture en beauté de la semaine du client « Customer Week », chez Total Guinée

CONAKRY-Total Guinée a clôturé ce vendredi 15 novembre 2019 la semaine dédiée aux clients « Customer Week ». La cérémonie de clôture a été marquée par une animation dans toutes les stations-services Total installées dans le pays.

Durant cinq jours, les responsables de Total Guinée ont consacré leur temps et leur énergie à rencontrer les clients afin de les écouter pour mieux comprendre leurs difficultés ou encore leurs attentes vis-à-vis de la société en termes de produits, de services et de solutions.

Ce n’était pas tout ! Pendant cette semaine appelée « Le Client : Notre Priorité ! », Total Guinée a également lancé plusieurs nouveaux services. Parmi ceux-ci, il y a Total Quartz Auto Service la baie TQAS, le Portique de lavage T-Wash et le Top Service Motos. L’objectif visé par Total Guinée est de satisfaire les besoins de ses clients à des coûts moins chers.

Pour cette dernière journée dédiée aux clients, une animation a été organisée dans toutes les stations-services de la capitale. Par exemple quartier Sans-fil, dans la commune de Koloum, les pompistes ont rassuré que toutes les activités ont été réalisées comme prévu, comme nous l’explique ce pompiste.

« A la station Total de Sans-fil ici, nous avons proposé à nos clients des produits mais nous nous sommes accentué sur les motos. On nettoyait les motos et sensibiliser nos clients sur la sécurité et surtout ceux qui n’avaient pas de casques, il fallait leur demander de porter les casques pour leur sécurité. En un mot, on contrôlait tout, les pneus, les chaussures qu’ils portaient », a expliqué Diouma Barry avant de promettre qu’ils vont toujours continuer ces services au niveau des stations-services de Total Guinée.

Faut-il rappeler que ces événements ont réuni plusieurs responsables de la société pétrolière Total ainsi que du Gouvernement guinéen. Parmi les personnalités gouvernementales, il y avait la représentante du Ministre guinéen du Commerce, Madame Aminata Kourouma, le représentant du Ministre guinéen des Hydrocarbures, Monsieur Mamadou Ngaré tous les deux secrétaires Généraux.

Les responsables de Total Guinée au plus haut niveau ont également honoré de leur présence au cours de cette semaine dédiée aux clients. On a noté la présence du Directeur Général de Total Guinée, Monsieur Nicolas LISIECKI, le Directeur Opérationnel de Total pour l’Afrique de l’Ouest, Monsieur Samba Salfal SEYE, le Directeur des Ressources humaines de l’Afrique Monsieur Cheick Omar DIALLO et toute l’équipe de Total Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023