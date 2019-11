À 9 ans ce Belge devient le plus jeune diplômé universitaire au monde

Du haut de ses 9 ans, Laurent Simons sera diplômé en génie électrique le mois prochain.

Laurent Simons n’est pas un enfant comme les autres. À l’âge de 8 ans, alors que les autres bambins s’amusent encore dans la cour de récréation, lui avait déjà obtenu son diplôme de secondaire et s’inscrivait à l’université dans le but de devenir ingénieur… À peine neuf mois plus tard, le jeune prodige vient de terminer son cursus à l’université de technologie d’Eindhoven. Un véritable record qui fait du petit Ostendais le plus jeune diplômé universitaire au monde !

Un doctorat en génie électrique en préparation

Si Laurent Simons recevra son diplôme en génie électrique dès décembre prochain, celui que l’on surnomme le “petit Einstein” ne compte pas arrêter ses études de sitôt puisqu'il compte s’orienter ensuite vers un doctorat en génie électrique. Selon la chaîne CNN, les plus prestigieuses universités des quatre coins du monde veulent déjà recruter Laurent, mais ses parents, Lydia et Alexander Simons, ne souhaitent pas dévoiler de nouvelles informations sur les projets académiques de leur petit garçon. « Nous ne voulons pas qu’il soit trop sérieux… Il fait ce qu’il veut. Nous devons trouver un équilibre entre ses talents et le fait d’être un enfant » a confié son père au média.

