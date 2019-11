Total Guinée toujours à l’écoute de ses Clients...

CONAKRY-La Compagnie d’hydrocarbures Total Guinée a multiplié les rencontres au cours de la semaine qu’elle a dédiée à ses clients. Après le lancement de Total Quartz Service, le Portique de lavage Total Wash et la rencontre avec ses clients B2C ces derniers jours, dans la journée du jeudi 14 novembre, Total Guinée a rencontré ses clients B2B, c’est-à-dire les clients des entreprises.

Durant toute cette semaine, les responsables de Total Guinée se sont lancés dans une démarche d’écoute envers leurs clients de leur présenter son organisation, ses produits et services pour tisser des relations partenariales à long termes. Le principal objectif visé par les responsables de Total Guinée dans cette démarche est de se rapprocher davantage avec ses clients. Plusieurs points étaient au menu des discussions de ce jour comme l’explique le Directeur Général de Total Guinée.

Le Directeur Général de Total Guinée, Nicolas LISIECKI, a dit que sa compagnie est toujours à l’écoute de sa clientèle : « Nous voulons montrer à nos clients que nous sommes là avec eux, pas uniquement aujourd’hui demain, après-demain, mais pour longtemps. On est là pour les écouter, répondre à leurs attentes et satisfaire du mieux possible leurs demandes».

Lors de ce séminaire, selon M. LISIECKI, plusieurs sujets ont été abordés : « Nous avons parlé de la livraison des produits qu’on fournit à nos clients, le carburant, les lubrifiants, la manière dont ça fonctionne. On a parlé aussi de l’organisation de Total Guinée qui est largement centrée autour du client avec toutes les directions qui sont respectueuses des attentes des clients. Nous avons parlé aussi de la sécurité, parce que c’est quelque chose qui est absolument essentielle. Nous avons également parlé des services qu’on peut proposer. Donc on est plus dans une démarche d’écoute avec les clients pour tisser les relations de partenariat. »

Mustapha NAIT KARROUM, Directeur Commercial et Marketing B2B parle du contexte de ce séminaire : « La Customer week est un programme orienté autour du client, pour montrer qu’il est notre priorité. Dans le cadre de cette semaine, nous avons organisé ce séminaire pour tous nos clients B2B. Il s’agit principalement de clients évoluant dans les domaines miniers, de la logistique, des travaux ppublics, de l’industrie, de l’énergie, du telecom, etc…

ainsi que tous nos partenaires de l’Administration, des, institutions publiques, projets, ONG etc. »

Les clients se disent très satisfaits des différentes prestations de Total Guinée. YROT Matayet Frank, administrateur des ventes et responsable HSE de la compagnie MAT FORCE, témoigne : « C’est un séminaire qui se préoccupe des clients, de leurs besoins. On nous a proposé de nouveaux produits et services concernant Total. Nous sommes avec Total depuis longtemps et on est satisfait des prestations de Total. Nous avons choisi Total, parce que c’est un groupe qui a une réputation internationale mondialement reconnu. Les prestations que Total dispense en Europe, ce sont les mêmes qui sont dispensées en Afrique. Donc c’est déjà le service de qualité.»

Almamy Camara SPIC Boffa est un autre client de Total Guinée qui va réaliser une mine de bauxite à Boffa « Comme vous le savez, les mines demandent beaucoup plus de quantité de carburant en termes de fonctionnement et pour être fourni avec garantie, il faut s’approcher d’un service qualifié comme Total. Ce qui fait que nous avons un début de partenariat avec Total qui marche très bien »,

En plus, pour être fournis avec garantie il faut s’approcher avec un service qualifié comme Total Guinée. Et nous profitons de ce partenariat pour avoir des conseils techniques de Total Guinée », s’est réjoui il.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023