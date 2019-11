Pharmacie Centrale : distingué, Dr Moussa Konaté reçoit le soutien et les félicitations des ressortissants de Kérouané…

CONAKRY-Les ressortissants de Kérouané s’étaient mobilisés ce dimanche 17 novembre 2019 autour de Dr Moussa Konaté. Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a reçu les chaleureuses félicitations des ressortissants de Kérouané après sa distinction parmi les 100 acteurs publics les plus dynamiques du pays.

Dr Moussa Konaté qui a engagé de nombreuses reformes au sein de la centrale d’achats guinéenne a été distingué le 2 novembre dernier par la Coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée). Parmi ses réformes, il y a le rajeunissement et la féminisation de son institution.

Pour le récipiendaire, la célébration de son prix par les ressortissants de sa préfecture vivants à Conakry démontre le climat d’entente et de convivialité qui existe entre les fils de Kérouanè. Dr Moussa Konaté se dit être honoré par cette initiative de ses parents.

« Cette initiative prise par les ressortissants de Kérouanè a été une surprise très agréable pour moi. Cela témoigne à suffisance le climat d’entente et de convivialité qui se trouve entre nous les fils et filles de Kérouanè. Quand vous avez une distinction et que cette distinction soit appréciée par les parents, ça fait vraiment plaisir. J’ai donc un sentiment de joie et de fierté », a expliqué le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée avant de lancer un appel aux fils et filles de Kérouanè.

« Aujourd’hui nous célébrons un prix et nous souhaitons qu’il y ait plusieurs autres. Pour cela, j’invite les uns et les autres au travail parce que c’est le travail qui paye. Il faut absolument qu’on se donne à fond et quand on a une part de responsabilité qu’on sache que cette responsabilité on l’exerce au nom de la nation et de faire tout possible pour assumer cette part de responsabilité avec honneur et loyauté », a ajouté Dr Moussa Konaté.

Avant de féliciter le récipiendaire, l’un des fils de Kérouanè qui a pris part à cette cérémonie a au nom des ressortissants de sa préfecture remercié le chef de l’Etat guinéen pour la confiance portée en ses parents.

« Nous nous sommes réunis pour célébrer nos deux fils de Kérouanè. Le premier c’est Dr Moussa Konaté qui a bénéficié d’un prix de la part d’une ONG ; Il y a aussi le Président de la République qui nous a honoré à travers un décret en nommant notre frère Youssouf Traoré à un poste de gestion des ressources internes de la douane. Nous remercions donc Dieu, le chef de l’Etat, et nous félicitons les deux pour le bon travail accompli, qui a été reconnu à l’un et à l’autre », a lancé Amadou Damaro Camara, le porte-parole des ressortissants de Kérouanè à Connakry.

Les Organisateurs de cette cérémonie ne manquent d’arguments pour justifier leur initiative. Lanfia Touré a expliqué que le but visé par les ressortissants de Kérouanè dans cette célébration est non seulement de remercier les autorités du pays mais aussi pour apporter leur soutien au récipiendaire et de motiver ses frères et sœurs à travailler pour leur localité.

« L’objectif principal de cette cérémonie est de remercier le bon Dieu, de remercier le Professeur Alpha Condé d’avoir pensé à Kérouanè. Aussi nous les fils de Kérouanè sommes réunis ici pour apporter notre soutien à notre frère pour lui dire que nous sommes avec lui. Nous sommes là pour motiver les fils de Kérouanè à faire le bon travail pour notre localité et pour la Guinée. C’est vraiment une fierté pour Kérouanè de voir l’un de ses fils bénéficier de cette distinction », a laissé entendre Lanfia Touré.

La particularité du choix porté sur Dr Moussa Konaté est due à son engagement de réformer la gestion de la Pharmacie Centrale de Guinée. L’un des responsables de l’ONG COPE-Guinée qui était présent à cette cérémonie a donné les raisons qui les ont poussés à choisir Dr Moussa Konaté parmi les 100 acteurs publics les plus dynamiques du pays. François Camara a détaillé deux points qui lui semble essentiels.

« Dr Mosusa konaté a donné plus d’autonomie aux femmes en leur confiant des postes de responsabilités. Il a reformé la Pharmacie Centrale de Guinée », a témoigné ce Consultant de l’ONG COPE-Guinée.

