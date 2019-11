Formation des agents enquêteurs de l'INS sur le mécanisme de collecte des données des populations vivant en situation de vulnérabilité

MAMOU-Initié par le Gouvernement guinéen à travers l'Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES), le projet d'enquête de ciblage des ménages vulnérables a débuté ce dimanche 17 novembre 2019, à Mamou par la formation des agents.

La rencontre se tient dans la salle de réunion de la préfecture, a constaté Africaguinee.com, à travers son correspondant régional.

Au total, 96 agents seront formés et outillés pendant trois jours sur le sujet avant d'être déployés sur le terrain. Cette première phase concerne les préfectures de Mamou, Tougué, Forecariah, Gaoul, Beyla, Kindia, Kouroussa, Kerouanè et Dabola. L'objectif est de recueillir des informations solides et vérifiées sur les ménages vulnérables dans ces différentes localités.

La cérémonie de formation a été présidée par Madame Sanaba Kaba, Directrice Générale de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES). Dans son discours, elle a tout d’abord remercié les participants avant de présenter brièvement le projet.

« Je vous remercie sincèrement pour votre mobilisation. On a sû que vous avez bien compris le message. Ces dernières années, la Guinée a fait beaucoup de réformes économiques surtout dans les domaines miniers, agricoles et industriels. Ces réformes ont amené la Guinée à un niveau très satisfaisant sur le plan macro-économique. Mais à la base, dans la lutte contre la pauvreté, dans le panier de la ménagère, le constat n'est pas comme on le ressent sur le plan macroéconomique. C'est pourquoi le Président de la République et son Premier Ministre ont initié et créé cette agence pour prendre en compte les préoccupations des populations à la base », a expliqué la Directrice Générale de l’ANIES.

Madame Sanaba Kaba a ajouté que l’objectif visé par cette initiative du Président de la République est de lutter efficacement contre la pauvreté. « On doit rencontrer les personnes qui sont pauvres. Pour les identifier, il nous faut un sondage sur le terrain. Cette première étape vise les préfectures de Mamou, Tougué, Forecariah, Gaoul, Beyla, Kindia, Kouroussa, Kerouanè et Dabola. Nous avons besoinsde 96 enquêteurs et nous vous demandons d'être exigeants. Ça c'est la phase pilote. Aujourd'hui c'est pour l'étape de Tougué que nous en parlons mais il y aura plus de 800 enquêteurs pour ce travail. Les ménages qui seront enregistrés bénéficieront de l'aide de l'État », a détaillé la Directrice Générale de l’ANIES.

Il faut rappeler qu’après la fin de la formation prévue ce mardi 19 novembre, les agents seront immédiatement déployés sur le terrain pour commencer les travaux de sondage.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou