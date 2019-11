Appel à candidatures Directeur Général/Directrice Générale Électricité De Guinée (EDG S.A)

La firme SGGROUP Consultants, en consortium avec MAZARS, a été sélectionnée par le Gouvernement de la République de Guinée, sur financement de la Banque Mondiale, pour l’assister à mener un processus compétitif et transparent de recrutement des dirigeants d’EDG SA. C’est dans ce cadre que la firme recherche des femmes et des hommes qualifiés pour occuper le poste de Directeur Général/Directrice Générale de la Société Électricité de Guinée (EDG SA). La personne titulaire du poste assurera la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration de EDG SA. Elle coordonnera, animera et contrôlera l’ensemble des activités de la Société. Son rôle consistera à planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités. Cette personne sera responsable de la qualité globale des services et de la performance de la Société.

La Société Électricité de Guinée (EDG SA) est une Société Anonyme avec un Conseil d’Administration dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. Ella a pour objet : la réalisation, l’achat d’énergie électrique et la gestion de service public de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique sur le territoire de la République de Guinée, l’achat d’énergie électrique ainsi que l’exportation et l’importation d’énergie électrique à la sous-région conformément à la politique nationale d’électricité.

EDG SA assure l’exploitation, l’entretien, la réhabilitation, le renouvèlement et l’extension des ouvrages, équipements et installations mis à sa disposition.

Statut du Poste

Mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, sur la base d’un contrat de performance.

Mission du poste

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de EDG SA et aussi sous la tutelle technique du Ministère de l’Énergie et sous la tutelle financière du Ministère de l’Économie et des Finances le Directeur Général/la Directrice Générale de la sociétéassumera l’ensemble des activités de gestion dans le but de réaliser la mission de EDG SA.

Le titulaire du poste de DG aura, entre autres défis, d’assurer la mise en place d’une nouvelle équipe de direction et la mise en œuvre du programme de redressement de la Société.

Qualifications requises

· Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de niveau Bac +4 ou Bac + 5 dans une des spécialités suivantes : ingénierie, finance, économie, administration des affaires, en études juridiques, en sciences appliquées et en sciences humaines d’une université reconnue ;

· Avoir toute autre formation additionnelle dans des champs de connaissances en rapport avec l’administration générale consistera un atout ;

· Justifier au minimum 15 années d’expérience pertinentes dans des postes de niveaux cadres supérieurs dans des organisations comparables à EDG SA. L’expérience en matière de redressement des sociétés en difficultés serait un atout ;

· Être citoyen de la République de Guinée et jouir des droits civils, civiques, politiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n’avoir pas mis en faillite une entreprise ;

· Avoir une parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir en toute confidentialité leur dossier de candidature dans un seul fichier électronique bien identifié avec le prénom et le nom de famille du candidat comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour, un fichier numérique des diplômes, les coordonnées de 3 références d’emploi, un fichier numérisé de l’extrait de naissance et du certificat de nationalité au courriel suivant : edg.dg@sggroup.net au plus tard le 3 décembre 2019 à 00h00 TU (heure locale).

Les candidatures transmises par toute autre voie ne seront pas considérées.

Les personnes intéressées pourront, au besoin, consulter la description de poste de Directeur Général/Directrice Générale sur le site d’EDG SA ci-après : www.edg.com.gn.

SGGROUP Consultants sollicite et encourage les femmes à faire acte de candidatures.