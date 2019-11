Violences meurtrières à Conakry : Damaro Camara indexe les « responsables »…

CONAKRY- Damaro Camara vient de porter de nouvelles accusations contre les opposants au projet de révision constitutionnel, notamment le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Le Chef de file de la majorité présidentielle a accusé les opposants d’être responsables des violences survenues le jeudi 14 novembre 2019 lors de la marche appelée par le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution).

« C’est normal de marcher, mais c’est anormal d’empêcher ceux qui ne veulent pas marcher de vaquer à leurs occupations. C’est cette leçon que l’opposition n’a jamais apprise. Comment des marcheurs pacifiques peuvent se promener avec des bidons d’essence, asperger des bus de transport public avec des passagers à bord et mettre le feu ? En quoi cela est démocratique et républicain ? Ça c’est une tentative même d’homicide volontaire », a lancé Amadou Damaro Camara qui n’a pas manqué d’égratigner l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

« Malheureusement il y a eu des morts. A qui profitent ces crimes et ces violences ? C’est à l’UFDG. Ils se plaisent à compter les morts. On les prend et les déposent à la morgue. C’est eux qui créent la violence. La marche est républicaine et autorisée. Mais quand l’itinéraire est défini, et que vous refusez l’itinéraire approuvée, vous voulez forcer l’itinéraire, la marche devient non autorisée. Et s’il y a des violences, les seuls responsables ce sont les organisateurs », a accusé le Chef de file de la majorité présidentielle au Parlement.

A rappeler que quatre jeunes ont été tués le jour et le lendemain de la marche du FNDC.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14