Didier Six serein face à la Namibie: "Je ne me suis pas trompé sur les joueurs…"

CONAKRY-Le coup d’envoi vient d’être donné du côté du stade 28 septembre de Conakry où la Guinée affronte la Namibie.

Après le nul ramené de Bamako (2-2) le jeudi dernier, le Syli National de Guinée, version Didier Six affronte ce Dimanche 17 novembre 2019 les Blacks-Warriors de la Namibie dans l’antre du 28 septembre. Match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, le coach français pour sa première rencontre officielle sur le sol guinéen devra faire carton plein. Pour réussir ce pari, le technicien indique qu’il faut garder la discipline et le fond de jeu déjà mis en place par lui depuis son arrivée. Il reste serein pour obtenir un résultat positif.

‘’ Il est clair que quand on joue à l’extérieur et quand on joue à la maison, on joue différemment. La situation aujourd’hui, elle a changé par rapport avant le Mali et cette situation, on est en train de l’étudier avec mon staff parce que j’estime que la décision doit être collective. Un match, ça dure 90 minutes. Quand on joue à l’extérieur pour aller chercher des points, on gère ce match durant les 90, 95 minutes. Durant ces 90-95 minutes, on peut changer deux, trois fois de système de jeu par rapport à aller chercher un résultat, revenir sur un résultat ou avoir le résultat. Ça fait partie du métier d’entraîneur. Je pense sincèrement que savoir adapter ses joueurs justement à remettre la machine de suite en route au quart de tour quand on leur demande de passer d’un système à un autre, c’est la performance au niveau international. Si le joueur n’y arrive pas, c’est que moi, je me suis trompé sur le joueur par rapport à son niveau international. Je pense que je ne me suis pas trompé sur les joueurs et le groupe que nous avons’’, a indiqué Didier six en conférence de presse avant match.

Nous y reviendrons….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13