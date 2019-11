Total Guinée, « Le Client : Notre priorité… »

CONAKRY- Pour la troisième journée de sa « Customer Week », la Direction de Total Guinée a organisé une rencontre avec ses clients B2C (Clients des stations-services) ce mercredi 13 novembre.

Au cours de cette rencontre, les responsables de Total Guinée ont écouté les clients pour mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de Total, en terme de produits, de services et de solutions. La station Total de la Bellevue a servi de cadre à la tenue de cette première rencontre qui a réuni ce mercredi 13 novembre 2019 quelques responsables de Total et plusieurs autres clients venus partout à travers la capitale Conakry.

Pour la rencontre d’aujourd’hui, le Directeur du Réseau de Total Guinée a mis un accent particulier sur le climat de confiance qui doit être établi entre l’entreprise et ses différents clients. Après plusieurs heures d’échanges avec ses invités, Cyrille ROBERT dit que Total doit de certains produits proposés au niveau de leurs stations-services, tels que le carburant TOTAL Excellium.

« Ce qui est important, c’est le capital confiance. Je crois que lorsque les clients choisissent Total, ils le choisissent par réaffirmation d’une relation de confiance. Ces clients que nous avons reçus aujourd’hui ont des attentes sur nos produits, nos services. Nous avons constaté qu’ils ont envie de mieux connaitre nos produits tels que notre gamme de lubrifiants, notre carburant Total Excellium que nous avons lancés au mois d’octobre de l’année dernière. Donc cette rencontre nous a permis d’écouter nos clients, échanger, prendre noter d’idées intéressantes et répondre à certaines de leurs interrogations », a expliqué le Directeur Réseau de Total Guinée.

Ce responsable de Total Guinée a annoncé aux clients de l’entreprise qu’une campagne de communication TOTAL Excellium sera lancée à partir de la semaine sur toutes les stations de Total à Conakry.

Pendant une semaine, les travailleurs de Total Guinée échangeront avec leurs clients sous le slogan « Le Client : Notre Priorité ». La démarche de l’entreprise vise à davantage se rapprocher de sa clientèle pour mieux connaitre ses besoins et lui proposer des solutions.

« Nous avons lancé hier le premier portique de lavage en Guinée. En termes de mécanique aussi nous avons mis à la disposition de nos clients le concept Total Quartz Auto-service, équipé de nouveaux matériels nos ateliers, formé nos graisseurs et nos mécaniciens. Tout cela permet de professionnaliser l’accueil, faire des contrôles de niveau lorsque le client arrive dans nos baies et proposer des prestations de qualité. On réaffirme à travers cette semaine que c’est le consommateur qui est au centre de nos préoccupations. Nous allons tout faire pour qu’il ait confiance à nos équipes », a ajouté Cyrille ROBERT avant de remercier tous les clients qui fréquentent les stations-services de Total.

A la sortie de cette première rencontre, les clients ont exprimé un sentiment de satisfaction vis-à-vis de Total Guinée. C’est le cas par exemple d’Ismaël Bérété qui demande aux responsables de cette société de créer une société d’assurance Total Guinée pour ses différents clients.

« Je suis très content parce que j’ai vu que Total s’attache beaucoup à ses clients que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de la prestation. J’invite la compagnie Total de continuer la prestation, à faciliter le travail à tous ses clients. Au-delà, je demande à Total de créer une société d’assurance pour Total. Comme ça tous ses clients se tourneront aussi vers eux pour assurer leurs engins », a lancé ce client.

Elhadj Cellou Diallo est aussi l’un des clients fidèles de Total Guinée. Il a expliqué qu’il s’attache à Total Guinée parce selon lui, les pompistes au niveau des stations-services de Total délivre la quantité de carburant payée à la pompe.

« J’apprécie Total parce que la quantité que j’achète au niveau des stations de Total c’est tel que je reçois. Donc je porte confiance à Total Guinée », a témoigné ce fidèle client de Total Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

