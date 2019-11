Elhadj Saliou Camara s'interroge: "Je me demande on lutte pourquoi"

CONAKRY-Le grand imam s’interroge sur le sens de la lutte que mènent certains guinéens. Appelant à la paix et à l’unité nationale alors que la Guinée est plongée dans une escalade de violences meurtrières depuis la mi-octobre, Elhadj Mamadou Saliou Camara interpelle la conscience de tout un chacun.

« Protégeons la Guinée ; Dieu nous a tout donné. On peut développer rapidement notre beau pays », a lancé le grand imam de la grande mosquée Fayçal, qui déplore les malentendus récurrents et les luttes insensées de certains guinéens.

« On peut lutter pour construire, on peut lutter pour développer, on peut lutter pour que les guinéens soient unis. Cette lutte a un sens. Mais je constate qu’on est là pour lutter seulement. On lutte avant, pendant et après les élections », dénonce le religieux avant de s’interroger.

« Je me demande on lutte pourquoi. On doit mettre fin à ça pour que les guinéens soient unis pour travailler et développer notre beau pays », interpelle l’imam.

Cet appelle du religieux intervient alors que le climat politique est très tendu en Guinée à cause du projet de changement constitutionnel. Depuis le 14 octobre dernier jusque maintenant, une vingtaine de personnes ont été tuées dans des violences qui sont en lien avec la lutte contre le projet de référendum voulu par le Chef de l'Etat.

