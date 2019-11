Damantang Camara prend les rênes de la Sécurité: "nous veillerons au respect…"

CONAKRY-Damantang Albert Camara a été installé ce vendredi 15 novembre 2019 dans ses fonctions de ministre en charge de la Sécurité et de la protection civile. Il remplace à ce poste Alpha Ibrahima Keira, nommé Conseiller à la Présidence. La cérémonie de passation de service a réuni au ministère de la sécurité sis à Coléah plusieurs membres du Gouvernement, ainsi que des officiers de haut rang de la police et de la gendarmerie, a-t-on constaté.

Avant d’entamer son discours de prise de fonction, le ministre Damantang Camara a demandé une minute de silence en mémoire du jeune Souleymane Diallo décédé ce jeudi à Hamdallaye en marge de la manifestation appelée par le FNDC. Dans son allocution, il s'est engagé à oeuvrer pour le respect de la LOI.

« J’implore le Tout-puissant pour qu’il me couvre de sa grâce, de sa puissance, de sa miséricorde pour m’aider à appliquer la mission avec détermination et discernement. Pour arriver à cet objectif, je compte sur l’héritage que le laissent mes prédécesseurs dont je connais le professionnalisme et surtout le sens de l’Etat », a déclaré le nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile.

Ce jeudi 14 novembre, des heurts ont été enregistrés à Conakry lors de la mobilisation des opposants. Pour cette manifestation, Damantang Albert Camara confie que le Chef de l’Etat lui a demandé personnellement de s’impliquer dans les préparatifs du maintien d’ordre pour s’assurer tout se passe dans le respect des normes conventionnelles.

« Hier le Chef de l’Etat a eu la géniale idée de me demander de m’impliquer aux préparatifs du maintien de l’ordre. J’ai eu l’occasion de mesurer toute l’ampleur de la charge qui pèse sur les forces de l’ordre. J’ai surtout côtoyé des policiers et gendarmes engagés, soucieux de l’ordre public. J’ai parfois pu lire sur leur visage de la fatigue, de la préoccupation, mais jamais de la faiblesse ou de la résignation », a confié M. Camara.

L’ancien porte-parole du gouvernement se dit convaincu qu’avec l’engagement et la détermination de ses collaborateurs, il saura remplir sa mission. « Je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons remplir cette mission régalienne pour que chaque guinéen, en se couchant le soir se sente chaque jour en sécurité dans son propre pays et plus protégé », a-t-il lancé.

Pour y parvenir, le chemin est simple, poursuit le ministre de la Sécurité. « Il faut que chaque guinéen et chaque guinéenne apprenne à respecter la LOI. Notre mission, c’est d’y veiller. J’invite mes collaborateurs à travailler avec moi pour qu’enfin, nos concitoyens et nos partenaires constatent que la réforme du secteur de la sécurité est l’une des plus abouties d’Afrique et que les citoyens bénéficient chaque jour davantage », a déclaré Damantang Albert Camara.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112