Encore de nouveaux services chez Total Guinée…

CONAKRY- Total Guinée a lancé ce mardi 12 novembre 2019 de nouveaux services à la station de la Bellevue.

Ces nouveaux services vont rapprocher davantage cette société d’hydrocarbures à ses clients. L’évènement a réuni les responsables de Total Guinée et des représentants du Gouvernement.

En présence des représentants des Ministres des hydrocarbures et celui du Commerce, du Directeur opérationnel de l’Afrique de de l’ouest et du DRH d’Afrique de groupe Total, cette compagnie d’hydrocarbures à procéder une double inauguration des services automobiles Total Quartz Auto Service TQAS et le portique de lavage Total Wash.

Toute une gamme de services vise à satisfaire les besoins des clients à des coûts très abordables.

« Ce qu’on inaugure aujourd’hui dans la station-service de Total Bellevue, c’est la nouvelle baie de graissage Total quartz auto service TQAS avec des équipements modernes, des services offerts, des points de contrôle de sécurité systématique qu’on offre à tous nos clients, et puis aussi un lavage Total wash qui permet de laver la voiture en profondeur et la faire briller. On inaugure aussi le top service motos. On propose aux clients un accueil systématique en proposant de vérifier également des points de contrôle comme leur éclairage, les inciter à porter les casques pour leur sécurité et plusieurs autres services. On essaye de faire toujours plus, de manière professionnelle, pour que nos clients soient satisfaits et reviennent souvent chez nous », a expliqué Nicolas LISIECKI, Directeur Général de Total Guinée.

Pour sa part, le Directeur opérationnel pour l’Afrique de l’Ouest a invité les travailleurs de Total Guinée à œuvrer dans le bon sens pour rendre toujours services aux clients :

« Je rappelle toujours à mes équipes que sans nos clients nous ne sommes rien. Il est important d’inviter les clients d’être à leur écoute. Aujourd’hui total est engagé à avoir les mêmes services à travers tous les continents. Quand vous partez aujourd’hui en France, en Allemagne, à Dakar, à Abidjan, à Conakry vous avez les mêmes services, ça veut dire que nous avons aujourd’hui un alignement de nos services à travers le monde. Nous allons toujours continuer sur ce chemin pour rester toujours N°1 en Guinée et ailleurs. Mais pour cela, il faut qu’on soit plus proche de nos clients. Il a rappelé que la compagnie Total n’est rien sans ses clients », a laissé entendre, Monsieur Samba Saifal SEYE,.

Présente à cette cérémonie, la secrétaire générale du ministère du commerce qui a représenté son ministre a promis que le gouvernement guinéen va accompagner la Compagnie de Total Guinée.

« Le Gouvernement guinéen compte entièrement sur vous pour la qualité du service, pour appliquer le juste prix du pétrole pour que le consommateur guinéen puisse avoir accès aux produits pétroliers mais surtout la qualité des produits que vous nous offrez en Guinée. Au nom du ministre du commerce, l’architecte Boubacar Barry, je vous dis que le ministère du commerce ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans le service que vous délivrez aux consommateurs guinéens », a promis Madame Aminata Kourouma.

De son côté, le Représentant du Ministre des hydrocarbures à cette cérémonie a félicité Total Guinée pour cette prouesse.

« Au nom du ministre des hydrocarbure, monsieur Zakariah Koulibaly je félicite Total Guinée qui a montré plusieurs fois qu’il est à la pointe de l’innovation et du progrès chez nous. Nous sommes fiers aujourd’hui de constater que ce progrès se poursuit par une nouvelle innovation qui est l’arrivée du premier portique de lavage en République de Guinée. Le Gouvernement dans sa politique de soutien au secteur privé ne ménagera aucun effort pour soutenir ces initiatives de progrès afin que le secteur pétrolier guinéen soit un modèle en Afrique », a souligné Mamadou NGaré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023