Cérémonie de fin de formation de 350 officiers et sous-officiers : discours de Dr Mohamed Diané…

CONAKRY- Le Ministre de la Défense Nationale a présidé mercredi 13 novembre la cérémonie de fin de formation de 350 officiers et sous-officiers de la gendarmerie et de la police en technique d'intervention et de sécurisation des consultations électorales. Avec l'appui et l'expertise d'officiers égyptiens.

Merci de lire ci-dessous l’intégralité du discours de Dr Mohamed Diané…

Mesdames et Messieurs,

L’honneur m’échoit de présider la cérémonie qui nous rassemble ici cette matinée. Il s’agit, comme vous le savez déjà, de la clôture de la formation des formateurs axée sur la sécurisation des élections.

Cette formation, initiée par mon Département, ainsi que toutes nos initiatives, bénéficient toujours de l’accompagnement des pays amis et des différents partenaires au développement. C’est ce qui justifie encore aujourd’hui la présence de nombreuses personnalités qui ont bien voulu nous témoigner leur amitié en prenant part à cette cérémonie. Qu’ils trouvent ici l’assurance de notre profonde reconnaissance.

Le sursaut démocratique que la troisième République a ambitionné sous la conduite du Pr Alpha CONDE, exige à chaque instant, la qualification du processus électoral en vue d’organiser des élections transparentes, crédibles et acceptables par tous.

La formation que nous clôturons ce matin par cette cérémonie de remise d’attestations, procède de la détermination de mon département à assumer sa part de responsabilité gouvernementale dans l’œuvre d’amélioration progressive des processus électoraux conformément à la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des Armées le Pr Alpha CONDE.

Cette initiative de renforcement des capacités en matière de sécurisation des élections, a bénéficié de l’appui technique de la République Arabe d’Egypte, à travers un collectif de onze formateurs dont trois officiers généraux, qui ont donné le maximum d’eux pour faire acquérir à nos hommes leurs expériences.

Ces nouvelles connaissances permettront à termes toutes nos unités chargées de sécuriser les échéances électorales, d’accomplir leurs missions avec beaucoup plus de professionnalisme.

Comme on le sait, la République Arabe d’Egypte est l’un des pays amis de première heure de la Guinée qui continuent à nous gratifier de leurs appuis.

L’occasion est donc opportune pour moi de remercier, au nom du Président de la République, le Gouvernement de ce pays ami et frère tant pour son accompagnement dans la réalisation de la présente formation, que pour son appui qui n’a jamais fait défaut à notre pays.

Je remercie ensuite la dynamique équipe de formateurs qui a su dérouler cette formation avec une approche pédagogique liant la théorie à la pratique.

Leur engagement d’officiers compétents traduit l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lient nos deux pays.

C’est pourquoi, j’ose espérer que la volonté de raffermissement de cette coopération fructueuse, telle qu’elle vient d’être réaffirmée par nos deux Présidents, au cours de la dernière visite en Guinée de son Excellence le Maréchal Abdel Fatah Al-SISSI, Président de la République Arabe d’Egypte, ne souffrira d’aucune entrave.

Ceci dit, il ne me reste plus qu’à féliciter tous les hommes qui ont bénéficié de cette laborieuse formation dont la fin sera sanctionnée tout à l’heure par la remise d’attestations de participation.

Ces futurs formateurs ont fait preuve d’assiduité et de discipline tout au long des différentes phases de la formation. Ils devront à leur tour transmettre les connaissances acquises à leurs frères d’armes, avec lesquels ils seront chargés de sécuriser les prochaines échéances électorales dans le respect des textes en vigueur.

Pour ce faire, le Gouvernement à travers nos départements ministériels concernés, mettra tout en œuvre pour permettre à temps réel, cette démultiplication en collaboration avec l’institution chargée de l’organisation des élections.

En terminant, je renouvelle aux uns et aux autres mes sincères remerciements et mon engagement à demeurer disponible pour la dynamisation de notre coopération.

Vive la coopération internationale ;

Vive la coopération entre la Guinée et la République Arabe d’Egypte ;

Vive la démocratie pour la paix et le développement.

Je vous remercie.