Nouvelle Constitution : les soutiens d’Alpha Condé à l’assaut de la forêt…

GUECKEDOU-Le RPg-arc-en-ciel est ses partis alliés continuent de battre campagne pour la nouvelle Constitution à l’intérieur du pays.

Après la ville Kissidougou en Guinée frestière, la délégation de la mouvance présidentielle dirigée par le ministre d’Etat conseiller à la présidence, Ahmed Tidiane Traoré s’est rendue à Guéckedou, où elle a tenu un meeting ce dimanche 10 novembre en faveur d’une nouvelle constitution.

A cette occasion, les partisans de la nouvelle constitution se sont mobilisés au stade préfectoral de Guéckedou pour accueillir les émissaires du chef de l’Etat, composés entre autre du ministre d’Etat Papa Koly Kourouma, Alhousseine Makanéra Kaké, Jean Marc Téliano.

Jean Marc Téliano, qui a pris la parole au nom de la CODENOC a confié que les compteurs seront remis à zéro après le changement de la constitution.

‘’Affaire de 3ème mandat, nous ne sommes pas venus pour ça. Le 3ème mandat et le changement de la constitution, ce n’est pas la même chose. Nous sommes venus vous dire que dans la constitution actuelle, on n’a pas parlé des femmes, des mineurs ni des handicapés (…). Il y a beaucoup de mensonges dans cette constitution. On dit qu’elle a été adoptée à l’unanimité. C’est un mensonge ça. Ils n’ont plus d’arguments. Pendant que nous parlons de changement de la constitution, on dit c’est 3ème mandat. On n’est pas là pour un 3ème mandat, on est là pour la nouvelle constitution. S’il y a la nouvelle constitution, le compteur est à zéro. Ça sera le 1er mandat de la 4ème république », a lancé Jean Marc Téliano.

Avant d’inviter les populations à voter en rang serré pour la nouvelle constitution, Ahmed Tidiane Traoré, le chef de la délégation a encouragé les citoyens à aller se faire enregistrer pour les prochaines échéances électorales.

‘’ Guéckedou, votez en rang serré pour la nouvelle constitution. Et vous savez la condition pour ça, ce sont les cartes électorales. Allez vous faire recenser. Tous, recensez-vous », a conseillé le ministre d’Etat, conseiller à la présidence, Ahmed Tidiane Traoré.

Il faut signaler qu’après Guéckedou, la délégation de la mouvance présidentielle est attendue ce lundi 11 novembre 2019 à Macenta où un meeting du même genre aura lieu.

Depuis Guéckedou, Paul Foromo SAKOUVOGUI

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 628 80 27 43