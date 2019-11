Guinée: Me Salif Kébé dévoile la date des élections législatives...

CONAKRY-Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Maitre Amadou Salif KEBE a annoncé ce samedi 9 novembre 2019, que la plénière des Commissaires a fixé la date des élections législatives au dimanche 16 février 2020.

Le nouveau chronogramme pour le scrutin législatif a été adopté vendredi 08 novembre 2019 à l’unanimité des Commissaires présents (16 Commissaires sur 17).

Le Président de la CENI rassure les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers que des échanges seront incessamment planifiés au travers des organes et plateformes habituels en vue du partage des éléments constitutifs du nouveau chronogramme.

Il renouvelle l’engagement de la Commission Electorale Nationale Indépendante à conduire de façon tout à fait inclusive l’ensemble du processus électoral. Il renouvelle aussi la détermination de l’institution à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées.

A ce propos nous vous proposons ci-dessous le discours de Maitre Amadou Salif KEBE.