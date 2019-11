Bah Oury : « Pourquoi j’ai salué Cellou Dalein… »

CONAKRY- Son geste a marqué les esprits ce jeudi 7 novembre 2019 lors de la marche organisée par le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution). Bah Oury a salué Cellou Dalein Diallo à travers un geste de la main.

Au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com, Bah Oury est revenu sur les raisons qui ont motivé son geste.

« Je considère qu’à partir du moment où j’ai décidé de tourner la page, il faut être animé d’une vision positive de l’action politique. C’est la raison pour laquelle dans le contexte actuel où la Guinée pourrait être menacée par ce changement de constitution, qui à mes yeux pourrait être source de menace pour le pays, tous les antagonismes antérieurs sont subalternes par rapport à la nécessité de se donner la main pour que l’intérêt supérieur du pays puisse être sauvegardé.

En toute chose je privilégie cette démarche et j’espère en toute circonstance être en mesure de refreiner mes propres ressentiments pour prévaloir l’intérêt de mon pays. Donc ce geste est tout à fait normal. J’ai l’habitude de présenter mes condoléances à monsieur Cellou Dalein Diallo. Il a perdu récemment un de ses neveux, je lui ai présenté les condoléances par voix radiophonique et par un tweet.

Je ne vais pas être un homme habité de haine et de rancœurs. Je veux être quelqu’un qui est certes humain avec ses faiblesses et ses forces, mais qui met en avant ce que Nelson Mandela nous a appris. C'est-à-dire ne pas être animé d’un esprit de revanche. Il faut avoir de l’empathie vis-à-vis de tout le monde et faire prévaloir l’intérêt supérieur du pays par rapport aux considérations personnelles. Ce n’est pas facile, mais on essaie de s’y tenir grâce à Dieu », a confié le Président de l’UDD.

Africaguinee.com