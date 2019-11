Aly Jamal Bangoura : « Pourquoi l’imam Yaya Camara a été radié… »

CONAKRY-Que reproche-t-on réellement à Elhadj Yaya Camara l’imam de la mosquée Kignify-Taakouye ?

On en sait un peu plus sur les motivations de la radiation de cet imam qui est au cœur d’une controverse politique. Elhadj Mohamed Aly Jamal Bangoura que nous avons interrogé a donné les raisons de la radiation de l’Imam Yaya Camara.

Selon le secrétaire général des affaires religieuses, ce religieux profitait de sa fonction pour inciter les citoyens à la violence. Il expliqué qu’il a limogé imam Yaya Camara parce qu’il avait non seulement failli aux principes de l’islam mais aussi aux principes de l’imamat.

« Imam Yaya avait profité de la fonction de l’imamat pour créer des troubles, inciter les uns contre les autres. Et pourtant un imam c’est un éducateur, quelqu’un qui appelle toujours à l’apaisement et surtout à la consolidation de la cohésion sociale. Mais lui, il est sorti de ce principe. Par conséquent à travers le conseil disciplinaire du secrétariat des affaires religieuses, on a jugé utile de le limoger de sa fonction de l’imamat parce qu’en islam il y a des principes qui nous gèrent », a expliqué le secrétaire général des affaires religieuses.

