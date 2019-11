Guinée : l’opposant François Bourouno distingué…

CONAKRY-François Bourouno, responsable de la communication du PEDN (parti de l’espoir pour le développement national) vient d’être choisi parmi les 100 acteurs publics les plus dynamiques en Guinée au cours de l’année 2019.

Le jeune opposant a été primé par la Coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée). La cérémonie de remise du prix a eu lieu le samedi 2 novembre 2019 dans un réceptif hôtelier de la place.

Interrogé sur cette distinction, François Bourouno n’a pas caché sa satisfaction. « C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime. Si des structures indépendantes comme l’ONG COPE-Guinée sont reconnaissantes de l’effort qu’on fournit pour l’émergence de notre pays dans notre domaine d’activité, c’est important », a déclaré ce responsable du PEDN.

Avant de dédier son prix au président du PEDN Lansana Kouyaté, François Bourouno a remercié le jury et les initiateurs de ce prix qui vise à promouvoir d’excellence en Guinée.

« Je suis content de cette distinction, mais ce n’est pas le bout du tunnel que j’ai atteint. Je ne considère pas ce prix comme un trophée. Je dois continuer à travailler une fois de plus pour mériter davantage le prix. Je remercie les initiateurs et dédie le prix à son excellence monsieur Lansana Kouyaté, le président de notre parti qui a cru en moi et qui continue de me soutenir », a-t-il lancé.

