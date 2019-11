Crimes à Conakry: Alpha Condé demande des comptes…

CONAKRY-Le Président de la République a haussé le ton ce jeudi 7 novembre 2019 ! Après les nouvelles violences meurtrières qui ont agité Conakry en début de semaine, le Chef de l’Etat demande des comptes.

« Le Chef de l’Etat a déploré les violences qui ont émaillé les manifestations récemment organisées par l’opposition et exprimé sa profonde compassion à l’endroit des familles des victimes. Il a réaffirmé sa ferme volonté de faire effectuer toutes les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité autour des cas de morts et de blessés », mentionne le compte rendu du conseil des ministres de ce jeudi.

Le lundi 04 novembre, trois jeunes ont été tués à Conakry en marge des funérailles des victimes des violences de la mi-octobre. Ces cas de meurtres ont indigné la communauté internationale qui exige que la lumière soit faite sur ces évènements.

« Les plus fermes instructions ont été données aux services compétents de l’Etat en vue des enquêtes permettant la définition des circonstances et l’identification des commanditaires et exécutants de ces crimes », précise la note du gouvernement.

A suivre…

Africaguinee.com