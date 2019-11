Promotion de l’excellence en Guinée : Mohamed Traoré parmi les 100 acteurs publics les plus dynamiques

Distingué le 2 novembre dernier, à l’occasion d’un dîner gala organisé par la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée), le chef de cabinet du Ministère de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Mohamed Traoré a reçu ce mardi 5 novembre, sa distinction dans les mains des organisateurs dudit évènement.

Joint pour avoir d’amples informations, le coordinateur du COPE-Guinée, Paul Kamano précise que cette distinction s’inscrit dans le cadre de la prochaine semaine nationale des acteurs publics. « La remise, c’est à l’occasion du gala des 100 acteurs publics les plus dynamiques de la Guinée qu’est la première étape de la semaine nationale des acteurs publics qu’on a initié et où on a essayé de reconnaitre les efforts des acteurs publics. Parmi ces acteurs, il y a des acteurs gouvernementaux avec la présence des ministres mais également les acteurs administratifs à savoir les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les directeurs et les acteurs institutionnels. Vous avez l’assemblée nationale qui a été largement représentée à ce dîner. C’est un dîner que nous avons tenu au Primus hôtel de Kaloum le 2 novembre dernier et j’avoue que c’était un grand évènement. »

Parlant des critères de sélection qu’ils sont nombreux. « Les plus essentiels sont : la performance les et résultats obtenus. Je précise que ce n’est pas un résultat numérique, il n’y a pas de 1er ni de 2è. On a pris 100 acteurs publics sur plus de 12 millions de guinéens qui ont été consacrés », a-t-il mentionné, avant d’annoncer que son organisation organisera très prochainement des conférences-débats et des animations au niveau des universités, mais aussi au niveau des institutions d’enseignements professionnels pour que ces 100 acteurs qui ont été choisis puissent débattre avec les universitaires et les acteurs de la société civile sur des sujets importants pour la nation guinéenne.

Le bénéficiaire (Mohamed Traoré) quant à lui, dédie cette distinction à son ministre et à l’ensemble des cadres du Ministère de la Fonction Publique. Il souligne cependant que les performances obtenues sont le fruit de la bonne collaboration de tous les travailleurs.

A en croire aux organisateurs, la création et la mise place des institutions de protection sociale à savoir l’institut national d’assurance maladie obligatoire, la caisse nationale de protection sociale des agents de l’Etat, la création d’une Ecole Nationale d’Administration (ENA) à travers la mise en place du Master délocalisé de l’ENAP du Québec à l’ENA de Guinée, l’assainissement du fichier des fonctionnaires, le recensement et l’identification biométrique des agents de l’Etat ont pesé lourd pour le choix de M. Mohamed Traoré.