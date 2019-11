La mère de Mohamed Sylla raconte: "Comment ils ont ouvert le feu sur mon fils..."

CONAKRY-Les yeux rougis par les larmes du chagrin suite à la tragique disparition de son fils, la mère Mohamed Sylla se résigne. Rencontrée au quartier Wanindara cette mère de famille raconte les derniers moments qu’elle passé avec son enfant et surtout de la façon dont il est décédé.

« Mohamed Sylla est mon sixième et dernier enfant (…), on passé la journée ensemble jusqu’à ce qu’il me dise qu’il va faire la sieste dans sa chambre qui se trouve derrière le grand bâtiment. C’est par après qu’il est allé pour une partie de football en compagnie de ses amis. Lorsqu’ils sont arrivés au niveau de wanindara marché, ils ont rencontré les forces de l’ordre de retour de l’enterrement qui ont ouvert le feu sur eux. C’est dans ses circonstances que mon fils a trouvé la mort. Apeurés, ses amis sont venus nous dire qu’il a trouvé la mort à la suite d’une balle qui l’a atteint sur la tête », a-t-elle expliqué le cœur serré.

Madame Maimouna Barry n’envisage pas de porter plainte. Elle se résigne en se confiant à la sagesse de Dieu. « Je me remets à la sagesse divine puisque c’est à lui qu’il faut s’en remettre. Son père est malade alité et mon benjamin a aussi il a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Nous ne pouvons rien faire d’autre… », soupire-t-elle en sanglot.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com