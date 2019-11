Le Groupe SONOCO recrute au compte de sa filiale Agro Food Industrie S.A

Le Groupe SONOCO, créé en 2004, est un conglomérat de sociétés leader dans leurs domaines d’activités. Il emploie plus d’un millier de personnes, dans des secteurs aussi variés que l’industrie, la distribution, la construction, l’immobilier, le transport, la logistique, le transit et la finance.

Le succès du Groupe SONOCO réside dans ses valeurs cardinales qui sont : la bonne gouvernance, le travail d’équipe et l’excellence, adossées à une mission qui consiste à améliorer le bien-être des populations et apporter une totale satisfaction aux actionnaires et employés, le tout convergeant vers la réalisation de notre vision qui est de faire du Groupe SONOCO « une entreprise citoyenne, leader dans ses domaines d’activité »

Dans le cadre de la commercialisation, la distribution, et la promotion des boissons, notre filiale Agro Food Industrie S.A, recherche des candidats aux postes suivants :

1.Responsables de Développement de Secteur

Missions principales :

- Assurer une bonne couverture de son territoire par le développement de la redistribution

- Coordonner l’exécution des activités commerciales & marketing dans son territoire

- Superviser et encadrer la force de vente du distributeur

- Procéder à la veille concurrentielle et à des remontés régulières d’information

Profil requis :

- Être titulaire d’un Diplôme Universitaire Bac+3 (Commerce, Marketing ou équivalent)

- Avoir un bon esprit d’équipe et être capable de travailler dans un environnement de pression

- Avoir un bon esprit d’analyse et être orienté résultat

- Avoir une bonne attitude, être dynamique et motivé

- Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique

- Savoir conduire et être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité

- Une expérience dans un poste similaire dans la distribution des produits de grande consommation serait un atout

2.Responsables Commerciaux & Marketing

Missions principales :

- Réaliser les objectifs assignés en termes de volume, de chiffre d’affaire et de couverture

- Assurer la mise en place et l’exécution des activités promotionnelles conformément aux plans définis

- Travailler en étroite collaboration avec le Distributeur pour identifier et saisir toutes les opportunités de développement du business.

- Coacher et développer les équipes internes et externes sous sa responsabilité.

Profil requis :

- Être titulaire d’un Diplôme Universitaire Bac+4/5 (Commerce, Marketing ou équivalent)

- Avoir une expérience dans la gestion d’une équipe

- Avoir un bon esprit d’analyse et être orienté résultat

- Avoir une bonne attitude, être dynamique et motivé

- Avoir un sens aigu de la négociation et un bon relationnel

- Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique

- Savoir conduire et être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité.

- Une expérience dans un poste similaire dans la distribution des produits de grande consommation serait un atout

3.Responsable Opérations promotionnelles

Missions principales :

- Assurer une bonne couverture nationale pour toutes les actions promotionnelles dans l’élaboration des programmes des différentes programmes unités d’animation

- Contrôle et suivi du budget des unités d’animation

- Suivi des actions du sponsoring

- Procéder à la veille concurrentielle et à des remontés régulières d’information

Profil requis :

- Être titulaire d’un Diplôme Universitaire Bac+3 (Commerce, Marketing ou équivalent)

- Avoir un bon esprit d’équipe et être capable de travailler dans un environnement de pression

- Avoir un bon esprit d’analyse et être orienté résultat

- Avoir une bonne attitude, être dynamique et motivé

- Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique

- Savoir conduire et être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité

- Une expérience dans un poste similaire dans la distribution des produits de grande consommation serait un atout

Pour postuler :

Veuillez déposer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé en indiquant l’intitulé du poste au :

· Siège Agro Food Industrie Guinée (Ex Nestlé Guinée), sis au quartier Cameroun, Corniche Nord, Commune de Dixinn,

· Vous pouvez aussi envoyer par mail à adresse suivante : info@afiguinee.com

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 novembre 2019 à 17h30, à noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.