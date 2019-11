Distinction: Dr Moussa Konaté parmi les 100 acteurs publics les plus dynamiques

CONAKRY- Dr Moussa Konaté vient d’être une nouvelle fois distingué ! Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a été choisi ce samedi 2 novembre 2019 parmi les 100 acteurs du secteur public les plus dynamiques de la Guinée au cours de l’année 2019.

Cette distinction qui vient se rajouter à d’autres prix qu’il avait déjà reçu de par le passé, n’est autre qu’une reconnaissance envers Dr Konaté qui a réussi à engager la Pharmacie Centrale de Guinée dans un vaste programme de reformes. C’est pourquoi, cette autre distinction n’a été point une surprise pour les. Invités à. La cérémonie qui s’est tenue ce samedi 2 novembre 2019. Dans un réceptif hôtelier de la place.

Le choix de l’homme au physique imposant et aux pas rassurants a fait l’unanimité au sein du comité de jury choisi par la Coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée). Les résultats obtenus par Dr Moussa Konaté et son équipe sont visibles.

Touché par cette distinction, le Directeur de la pharmacie centrale de Guinée a remercié les cadres du ministère de la santé qui l’ont accompagné dans ses actions. Dr Moussa Konaté a dédié son prix au Président de la République.

Pour le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée, le chef de l’Etat guinéen mérite tous les honneurs liés à ce prix parce que selon lui, c’est le Président en personne qui a détecté les talents de ces acteurs publics et leur a fait confiance en les nommant à ces différents postes de responsabilité.

« Je crois que ce prix doit être attribué en premier lieu à Monsieur le Président Alpha Condé qui a su créer un climat de travail, qui a donné une vision à nous les acteurs publics. Comme vous le savez, si nous sommes à nos fonctions c’est parce que quelqu’un nous a fait confiance. Alors cette vision déjà créée nous a permis d’élaborer des stratégies pour aboutir à des actions concrètes. Donc c’est la concrétisation des actions qui est aujourd’hui reconnue et félicitée. En ce moment précis, mes pensées vont à l’endroit des cadres du ministère de la santé qui nous ont accompagnés, et à l’ensemble du personnel de la pharmacie centrale de Guinée. Chacun à son lieu de travail a fait ce qu’il devrait faire pour qu’aujourd’hui ce mérite soit reconnu », a réagi le récipiendaire avant d’énumérer quelques reformes qu’il a pu réaliser depuis qu’il a pris les destinées de la pharmacie centrale de Guinée.

« Depuis notre désignation à la tête de la Pharmacie Centrale de Guinée, nous avons réalisé un certain nombre d’activités comme l’amélioration du parc automobile, l’amélioration de l’espace de stockage grâce à l’appui personnel du Président de République et ses partenaires. Nous sommes engagés dans une dynamique de réforme de notre ressource humaine en allant vers le rajeunissement et la féminisation pour être en parfaite adéquation avec la vision du Président de République. Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui la pharmacie centrale de Guinée est devenue une entreprise citoyenne au service de la population pour que les médicaments puissent être disponibles partout où il y a un besoin », a expliqué Dr Moussa Konaté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023