Dakar : du nouveau sur l’agression de Bah Oury…

DAKAR- On en sait un peu plus sur l’agression ce samedi 2 novembre 2019 de Bah Oury. Un jeune a agressé ce week-end le nouveau Président de l’UDD (Union pour la Démocratie et le Développement).

Si certains soupçonnent l’Union des Forces Démocratiques de Guinée d’être à l’origine de cette attaque, une source proche des organisateurs de la manifestation de Dakar a fait une mise au point.

« C’est un jeune garçon qui participait à la manifestation qui a pris une poignée de sable et qui a lancé en direction de Bah Oury. Il a très vite maîtrisé par la police qui encadrait la manifestation », a confié à Africaguinee.com un jeune proche du comité d’organisation.

Selon cette même source, rien ne prouve à ce stade que l’agresseur est un militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

L’identité de l’agresseur n’a pour l’instant pas été révélée par la police sénégalaise.

A rappeler que le jeune qui a agressé Bah Oury a été libéré par la police après une interpellation qui a duré quelques heures.

Africaguinee.com