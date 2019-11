Coopération militaire : Dr Mohamed Diané décroche 16 millions de dollars de dons de matériels et équipements

Invité par le gouvernement chinois à prendre part aux 7èmes Jeux mondiaux militaires et au 9ème Forum de Beijing pour la Promotion de la sécurité et de la paix en Asie-Pacifique, le ministre guinéen de la Défense Dr. Mohamed Diané a eu un entretien fructueux avec son homologue chinois Wei Fenghe. Au sortir de la rencontre, de larges sourires. Et pour cause…

En faisant le déplacement de Beijing, le ministre d’Etat chargé de la Défense nationale a obtenu le gros lot en signant des accords de dons d’un montant total de 16 millions de dollars destinés à l’équipement des Forces armées guinéennes. Alors qu’il n’était prévu au prenable que la moitié de cette somme, Dr. Mohamed Diané a réussi à convaincre la partie chinoise de doubler son offre au profit de l’armée guinéenne. Ce qu’a accepté bien volontiers Wei Fenghe qui n’a pas tari d’éloges à l’endroit des autorités guinéennes. La Chine continuera a soutenir le gouvernement guinéen dans son vaste programme de réforme du secteur de la Défense a notamment indiqué le ministre de la Défense chinois.

En réponse Dr. Mohamed Diané a tout d’abord remercier les autorités chinoises au plus haut niveau pour ce geste avant de transmettre le message du président de la république Alpha Condé au gouvernement et au peuple chinois.

« Je voudrais surtout me faire un agréable devoir, celui de vous demander de transmettre à Son Excellence Monsieur XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine, les chaleureuses salutations de son ami, Son Excellence Pr Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Chef des Armées, ainsi que ses félicitations appuyées pour la brillante célébration du 70 ème anniversaire de la République Populaire de Chine, pour la réussite des 7èmes Jeux mondiaux militaires et du 9ème Forum de Beijing pour la Promotion de la sécurité et de la paix en Asie Pacifique ».

S’adressant au ministre Wei Fenghe, Dr. Mohamed Diané a rappelé que la coopération sino-guinéenne remonte au lendemain de l’indépendance de la Guinée, en 1958. Depuis cette date, la Chine coopère avec la Guinée dans tous les domaines. Une coopération qui s’est enrichie depuis l’élection du Pr. Alpha Condé à la magistrature suprême.

Dr. Diané a mentionné que dans le cadre de la coopération militaire, la Chine a été l’un des tous premiers pays à répondre favorablement à l’appel du dirigeant guinéen suite à l’attaque terroriste contre le bataillon Gangan en février 2016 au Mali.

« On ne le dira jamais assez, plusieurs dizaines de militaires guinéens suivent chaque année des formations en Chine. Cette aide du gouvernement et du peuple chinois nous va droit au cœur et occupe une place importante dans la mise œuvre de la Réforme du Secteur de Sécurité et renforce sans nul doute les liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays », a tenu à magnifier le ministre guinéen de la Défense.

A rappeler que la Chine avait également récemment contribué de façon significative à l’équipement du bataillon du génie militaire.

Et puisqu’il n’y a jamais deux sans trois… c’est un exemple de coopération à encourager !

