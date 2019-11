Télé charité : Djenedine Kouyaté lance l’émission "Séwa"

CONAKRY-La journaliste Djenedine Kouyaté a lancé ce vendredi 1er novembre 2019 une émission Télé Charité appelée ‘’Séwa’’ qui signifie la joie.

Séwa est une émission qui allie divertissement, instruction et information sur la vie réelle des citoyens. En plus d’apporter de l’espoir, l’émission Séwa a pour objectif de contribuer à la promotion de l’entreprenariat, au développement économique, social inclusif et durable. Elle promeut également l’entraide et l’amour des uns vers les autres.

Cette émission hebdomadaire est un espace où les animateurs vont réunir des informations sur des personnes en difficultés mais qui s’activent au quotidien pour s’en sortir. Ces personnes sont des femmes vendeuses dans les marchés et sur le long des routes, des jeunes vendeurs sur les routes dans les embouteillages, les handicapés, des jeunes entrepreneurs qui sont en difficultés mais qui se battent nuit et jour pour faire vivre leurs familles. A travers cette émission, les animateurs de Séwa se sont engagés à offrir à ces gens des dons pour leur redonner un espoir.

« C’est un projet de cœur pour tout le monde parce que c’est pour partager l’amour. Ce n’est pas l’argent qui compte mais surtout le geste, le fait de dire qu’on pense au bonheur des autres. Ces personnes qui reçoivent ces dons n’ont pas suffisamment de lumière sur elles et sur leurs activités alors qu’elles souffrent. Que tout le monde se joigne à ce projet. Désormais il faut qu’on se dise que nous sommes une famille, partager l’amour pour le bonheur de tout un chacun », a expliqué l’animatrice principale de Séwa Djenedine Kouyaté.

Elle ajoute que Séwa est un projet qui vise l’entraide pour inciter les citoyens à travailler. « On a envie d’accompagner des actions réelles. Par exemple, ces jeunes qui vendent dans les rues, qui se battent nuit et jour pour nourrir leur famille, des femmes aux marchés qui se lèvent à 4h du matin et renter lard la nuit pour chercher à nourrir ses enfants », a ajouté Djenedine Kouyaté.

Le responsable commercial et marketing de la banque BICIGUI, l’un des partenaires de l’émission Séwa s’engage à accompagner les bénéficiaires. Mamadou Sanou Diallo promet que la BICIGUI mettra à la disposition des lauréats de l’émission Séwa des parrains pour les coacher dans leurs différents projets.

« Nous avons jugé nécessaire d’accompagner ce projet parce que c’est un projet à impact positif et durable. Nous à BICIGUI, nous avons décidé de mettre un dispositif en place qui permet de faire le suivi pour ne pas que les bénéficiaires baissent les bras une fois qu’ils ont le montant. Les bénéficiaires auront des parrains au niveau de la BICIGUI, cela rentrera dans le mécénat des compétences pour coacher ces personnes qui aujourd’hui se débrouillent pour faire vivre leurs familles », a promis Mamadou Sanou Diallo.

La responsable commercial et marketing du groupe Evasion où l’émission Séwa sera diffusée, a quant à elle donné des engagements fermes à s’impliquer pour la réussite de Séwa. « C’est un plaisir pour nous de recevoir cette émission sur Evasion TV. Nous espérons juste que l’émission ne va pas commencer puis s’arrêter parce que c’est vraiment du ouf. Nous allons donner le meilleur de nous. Pour ça, nous nous engageons à accompagner l’animatrice pour la réussite de l’émission », s’est engagé Fatoumata Camara. Faut-il rappeler que l’émission sera diffusée sur Evasion TV tous les samedis à partir de 17h.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023