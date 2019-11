Donald Trump tacle violemment le démocrate Beto O'Rourke

Etat Unis: “Un chien”, “un bâtard” ou encore “un sale type”...Les injures contre le démocrate Beto O’Rourke n’ont pas manqué à Donald Trump. En meeting à Tupelo dans le Mississippi ce vendredi 1er novembre,le président a dressé un portrait au vitriol de l’ancien élu texan et star des Midterms, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

Le candidat à la primaire démocrate, Beto O’Rourke, pourtant favori au début de la campagne, a annoncé son retrait. “Bien que cela soit difficile à accepter, il m’apparaît désormais évident que cette campagne n’a pas les moyens pour avancer avec succès”, a écrit sur le site Medium le quadragénaire. Dans les sondages, il peinait en effet à dépasser les 2%, malgré des débuts enthousiastes.

Cette annonce n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Et à la tribune, devant un public largement acquis, Donald Trump en a fait des caisses. Ne lésinant ni sur les imitations de son passionné adversaire, ni sur les moqueries d’un programme politique mal adapté, d’après lui, aux attentes de la population texane.

Sur Twitter, il s’est également fendu d’une remarque acerbe:

Oh non, Beto vient de quitter la course à la présidence alors même qu’il affirmait être “né pour cela”. Je ne pense pas, non!

Le 45e président des États-Unis fait ainsi référence à une phrase du malheureux candidat dans Vanity Fair en mars dernier dans lequel il avait déclaré - non sans arrogance, selon ses adversaires - “[la présidence] Je suis vraiment né pour ça”.

HuffPost