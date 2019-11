Culture: Cellcom-Guinée accompagne la promotion de la musique guinéenne...

CONAKRY-Dans sa dynamique de mettre en avant la culture guinéenne, la compagnie de téléphonie mobile Cellcom-Guinée a sponsorisé la 4ème édition du Hit du mois. Ce projet initié par Guinée Hit Music à travers Cellcom consiste à mettre en compétition 6 clips de six artistes guinéens pendant un mois, a constaté Africaguinee.com.

Selon les organisateurs, la remise de ce prix fait suite à une vaste campagne de communication menée par Guinée Hit Music et Cellcom Guinée autour de ce concours. « Cette campagne a été menée à travers des spots radio et télé, des articles de presse, des interviews dans des émissions de grande écoute, des directs sur la page Facebook de Guinée Hit Music pour une meilleure visibilité, des SMS, bref tous les canaux de communication possible ont été utilisés pour la bonne réussite du projet », a expliqué Kékoura Kourouma, au nom des promoteurs du site culturel Guinée Hit Music.

Pour cette 4ème édition, six titres étaient nominés. Et à l’issue de la compétition, c’est le clip « On contrôle la zone » du groupe Instinct Killers en featuring avec Patoranking qui a remporté le trophée avec 689 points. Il est suivi respectivement des titres : « Naturel » de Saïfon Baldé (443 points), « Africa By Nigth » de Jupiter Davibe (347 points), « Fokhai Bandé » de Singleton (236 points), « Seul ce soir » de Kandia Kora feat Black M (162 points) et « Diva » de DTM feat Wally Seck (23 points).

Au terme du vote des internautes, la 4ème édition du « Hit du mois » a donc été raflée par le groupe musical Instinct Killer. Aux dires d’un des membres du groupe Instinct killers, la joie est énorme. Pour lui, remporter un tel trophée met du baume au cœur des artistes qu’ils sont.

‘’ Nous saluons la presse et les sponsors. Vous faites un travail énorme pour nous. Nous savons que s’il n’y a pas d’accompagnement, comme ce genre de prix, ça ne nous encourage pas à nous donner à fond. Le travail, c’est vous qui le faites. Et merci beaucoup », a dit Fish Killer.

De son côté Mamadou Baïlo Danso, chargé des média et des relations publiques à Cellcom-Guinée, a rappelé que cette initiative est à saluer parce qu’elle met les artistes guinéens au-devant de la scène.

‘’ Je commence par remercier les média, puisque si nous faisons quelque chose dans le cadre de l’avancement des artistes, c’est grâce à vous les média. De passage, je vais saluer Guinée Hit Music, le plus grand portail qui fait la promotion de la musique guinéenne avec plus de 700 mille followers, qui couvre gratuitement les œuvres des artistes guinéens. C’est un acte à saluer. Mais également, je salue les artistes et tout leur staff pour tout ce qu’ils font pour faire bouger la culture guinéenne. Nous considérons le groupe Instinct Killers comme des artistes de Cellcom puisqu’ils ont mis en valeur notre plate-forme de tonalité. Nous sommes venus sur ce projet par rapport à cette plate-forme de tonalité. Nous avons une plate-forme de tonalité qui s’appelle le Tam-tam. Cette tonalité permet d’héberger le son des artistes et permet aux clients de souscrire à cette tonalité pour 400 francs la semaine. Cela permet aux artistes de gagner de l’argent’’ a expliqué le chargé des média et des relations publiques à Cellcom-Guinée.

Pour Danso Mamadou Bailo, l’accompagnement de Cellcom ne consiste pas à donner de l’argent comme tel mais c’est d’investir dans la communication.

Selon les organisateurs, le gagnant de cette 4ème édition bénéficiera entre autres, de la promotion de son clip sur la chaîne de télé ‘’Trace’’ pendant un mois, un satisfécit de la part du site Guinée Hit Music, un nouveau clip offert par le studio S PROD (également partenaire de ce projet), la réalisation d’un focus vidéo et web par Guinée Hit Music, l’affichage gratuit d’une bannière du groupe sur le site d’information culturel.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13