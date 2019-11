Guinée : Alpha Condé adresse un "message fort" à l’Armée…

CONAKRY-Le Président de la République, Pr. Alpha Condé a rendu ce vendredi 1er novembre 2019, un vibrant hommage à l’armée guinéenne qui célèbre aujourd’hui, le 61ème anniversaire de sa création. Nous vous livrons ci-dessous le message du Chef de l’Etat à l’endroit de l’armée guinéenne.

HOMMAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A L’ARMEE GUINEENNE

« Peuple de Guinée,

A la suite de la célébration de la fête de l’indépendance, ta vaillante armée célèbre ce 1er novembre, le 61ème anniversaire de sa création.

Durant ces 61 dernières années, les hauts faits d’honneur et de bravoure par lesquels notre armée s’est illustrée à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont été à la dimension du bel exemple que nos nombreux héros ont donné dans leur farouche résistance contre la pénétration coloniale et pour l’émancipation du peuple de Guinée.

Ces faits de gloire donnent également raison aux pères fondateurs de cette armée, qui ont fait le choix de la dignité au lendemain de l’indépendance, en tournant le dos à certains privilèges pour se mettre à la disposition de leur jeune Nation et créer l’Armée guinéenne, dans le noble but de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité du territoire.

Le 1er novembre 2019 est donc la commémoration de 61 ans de sacrifices d’une Armée-Nation au service de son Peuple. Un parcours élogieux qui a su parfaitement épousé les grands moments de notre histoire commune.

L’armée guinéenne, ce sont ainsi soixante un ans de missions commandées, en tout temps et en tous lieux suivant l’appel du devoir, de la Guinée, de l’Afrique et du monde. Parfois embusqués loin des familles, dans le feu des combats sur les champs de bataille pour participer à la libération de pays frères ou restaurer la paix là où est elle menacée ou encore et surtout… pour préserver notre héritage commun : la Guinée.

Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang;

Comme vous le savez, le métier des armes n’est pas un métier comme les autres. Il est fait du sens du devoir, de l’esprit de sacrifice, de l’amour de la Patrie, de l’appel de la discipline. Il exige du dévouement, il recommande du courage car il comporte l’acceptation du risque. C’est la condition militaire qui mérite la considération, le respect et la reconnaissance de la Nation. C’est pourquoi la Nation, fière de vous et de vos hauts faits d’armes, est demeurée soudée à son armée depuis sa création.

A l’occasion de ce 61ème anniversaire, nos pensées vont tout naturellement à l’endroit des pères fondateurs de l’armée guinéenne, de nos anciens combattants, mais aussi et surtout de tous les martyrs tombés sur les différents champs d’honneur en défendant la liberté, la sécurité et la stabilité de la Guinée ainsi que de nombreux pays amis.

Je m’incline pieusement devant la mémoire de tous ces valeureux soldats et prie pour que le Paradis soit leur dernière demeure. Leurs ultimes sacrifices ne seront jamais vains.

A ceux qui continuent de servir sous le drapeau loyalement, fidèlement, dans la discipline requise et qui se sont appropriés la Réforme du Secteur de Sécurité que nous avons initié ensemble depuis 2011, la République salue votre courage et apprécie à sa juste valeur votre contribution à l’édification d’une Guinée stable, moderne, unie et prospère.

Cette année, la célébration de la fête anniversaire de notre vaillante armée coïncide avec le déploiement en cours du Bataillon Gangan 5 à Kidal, dans le cadre de la participation de la Guinée aux opérations de maintien de la paix au nord du Mali sous la bannière des Nations-unies. Ce retour de l’armée guinéenne sur la scène internationale témoigne de la réussite de notre ambitieux programme de réforme du secteur de la Défense. En tant que chef des Armées, je formule mes voeux de plein succès à tous nos soldats engagés dans différents pays pour défendre la paix et la liberté, gage de tout développement. Que les ferventes prières du peuple de Guinée les accompagnent quotidiennement.

A vous tous : officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, avérés ou anonymes, je rends l’hommage solennel de toute la Nation, en reconnaissance de l’accomplissement correct de votre difficile mais exaltante mission. Je voudrais, en ce 1er novembre, au nom du glorieux Peuple de Guinée, vous remercier, vous féliciter et vous encourager.

Au moment où vous vous apprêtez à partager le repas de corps dans vos différentes garnisons, mon gouvernement, les institutions républicaines, les partenaires amis de la Guinée et moi-même restons constamment mobilisés pour apporter graduellement des solutions appropriées aux défis posés par la qualification de votre noble mission au service du peuple.

Officiers généraux, Officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous le redis : vous faites la fierté de notre nation. Vous défendez nos valeurs d'unité, de cohésion et de rassemblement. Vous protégez tout le peuple, tous nos frères et toutes nos sœurs. Vous protégez l'avenir de notre pays et de tous les Guinéens. Malgré les embûches et les difficultés, vous allez toujours de l'avant avec abnégation; en ayant pour seul objectif la défense de la patrie et l'intérêt général.

En ces temps où notre pays réfléchit sur son avenir, votre message et cet engagement exceptionnel forcent notre admiration et nous invitent à rester tous rassemblés. Vous êtes pour nous tous une référence.

Pour tout cela, tout notre peuple vous adresse ses sincères remerciements.

Bonne fête à toutes et à tous ;

Vive l’Armée guinéenne, notre fierté;

Vive la République ! »