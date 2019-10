Référendum Constitutionnel : Alpha Condé pourrait trancher ce jeudi…

CONAKRY-Après la démonstration spectaculaire du front national pour la défense de la constitution le 24 octobre dernier en drainant une marrée humaine dans les rues de Conakry, le RPG arc-en-ciel et ses alliés a répondu ce jeudi.

A coût d’espèces sonnantes et trébuchantes (5 milliards, selon les chiffres fournit par les organisateurs) le parti au pouvoir et ses soutiens, en paralysant l'administration, les écoles et autres services publics, ont pu mobiliser du monde à l’aéroport international Conakry-Gbessia en passant par l’autoroute Fidèle Castro jusqu’à l’esplanade du Palais du peuple.

Les partisans du président Alpha Condé qui ont réclamé le référendum constitutionnel depuis des mois, ont encore réitéré leur demande ce jeudi 31 octobre 2019. En sortant accueillir leur champion, ils ont réclamé une nouvelle Constitution au Chef de l’Etat, alors qu’il y a moins d’une semaine, les opposants étaient dans la rue. Comment départager les deux camps ? "Il faut aller au vote", selon le ministre de l’information.

« La démocratie guinéenne s’est encore exprimée aujourd’hui. Il y a des avis qui sont favorables et d’autres qui sont contre. Il faut qu’il y ait le vote pour les départager », soutient Amara Somparé.

Alpha Condé qui a toujours gardé le suspens pourrait trancher ce jeudi 31 octobre 2019. En tout cas, son speech est très attendu à l’esplanade du palais du peule où l’attend une foule en extase. D’ici là, son cortège avance dare-dare vers le lieu de rassemblement. Mais pour son premier ministre, le chef de l’Etat prendra la décision qui convient aux guinéens.

« Il y a une partie des guinéens qui pensent NON à la nouvelle Constitution, il y a une autre qui pensent OUI. Le président de la République a pris acte des avis des uns et des autres… à travers des manifestations jugées grandioses de l’opposition pour dire à NON une nouvelle constitution. Il prendra acte aujourd’hui de l’expression plus massive que ce qu’on vu la semaine dernière (…) Dans ses prérogatives constitutionnelles et sa sagesse, il prendra la décision qui convient pour la Guinée », a tranché le premier ministre Kassory Fofana.

Focus Africaguinee.com