Deux sœurs siamoises camerounaises opérées à Lyon : une intervention « très délicate »

Reliées par l’abdomen, Bissie et Eyenga, 1 an, doivent être séparées le 7 novembre par le professeur Pierre-Yves Mure.

Deux petites siamoises camerounaises d’un an, reliées par l’abdomen, doivent être séparées le 7 novembre à Lyon lors d’une opération « très technique et délicate », ont annoncé les Hospices civils de Lyon (HCL), mardi 29 octobre. Cette intervention va pouvoir être réalisée « grâce à l’association La Chaîne de l’espoir, les HCL et l’Etat camerounais », précisent les parties prenantes dans un communiqué commun.

Bissie et Eyenga sont nées à Ayos, petite ville du centre du Cameroun, le 6 novembre 2018. Grâce à une césarienne en urgence, leur mère, âgée de 18 ans, a pu aussi être sauvée. Rejetée par le père des enfants et une partie de la famille, elle s’était réfugiée à l’hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé, où les bébés ont grandi en attendant l’opération.

C’est le professeur Pierre-Yves Mure, chef de service adjoint en chirurgie pédiatrique à l’hôpital femme-mère-enfant des HCL, l’un des plus gros hôpitaux pédiatriques en France, qui les opérera à Lyon. Ce sera une première pour cet établissement.

Familles d’accueil

Alors en mission à l’hôpital de Yaoundé, le chirurgien français avait été interpellé sur le cas des jeunes siamoises par la direction de l’établissement et un confrère camerounais, le professeur Faustin Mouafo. Il a alors alerté La Chaîne de l’espoir, reconnue pour son expertise en matière de transfert et de prise en charge de jeunes patients venus notamment d’Afrique. L’association, les HCL et l’Etat camerounais se sont également engagés financièrement à la prise en charge des enfants.

Bissie et Eyenga doivent arriver à Lyon vendredi 1er novembre, avec leur maman et le chirurgien camerounais. Deux familles d’accueil se relaieront pour les héberger après l’opération. Dès le 4 novembre, le diagnostic sera affiné grâce à l’imagerie médicale, et la stratégie opératoire sera décidée. Deux équipes chirurgicales seront mobilisées pour procéder à la séparation des bébés et à la reconstruction. Un point presse sera organisé lorsque les bébés auront récupéré et pourront retourner dans leur pays, précise le communiqué.

En 2015, la Chaîne de l’espoir avait rapatrié deux bébés siamois de Guinée, opérés avec succès à l’hôpital Necker enfants malades, à Paris.

AFP