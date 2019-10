Alpha Condé se confie : « Nous avons de petits problèmes avec les Etats-Unis… »

PARIS-Le président guinéen Alpha Condé vient de faire un aveu. Porteur de l’ambitieux projet énergétique du contient « Initiative de l’Afrique pour les Energies Renouvelables (AREI) », le dirigeant guinéen confie qu’il a de petits problèmes avec les Etats-Unis d’Amérique.

De passage à Paris ce lundi 28 octobre au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une organisation internationale d'études économiques, le président Condé a évoqué les avancées de l’Arei et surtout de l’importance pour le contient de parler d’une seule voix.

« Si l’Afrique parle d’une seule voix, nous pouvons relever tous les défis. Mieux, lorsque l’Afrique parle d’une seule voix, en matière d’investissements, la traçabilité des fonds est accessible à tous dans la plus grande transparence. Nos partenaires signataires de la déclaration de Paris 2015 pourront en attester. Notamment la France, l’Allemagne, l’Union Européenne », a déclaré Alpha Condé.

L’Arei est un ambitieux projet initié par l’union Africaine dans le but de résoudre le déficit énergétique sur le continent. L’atteinte des 300 gigawatts de capacité en énergie renouvelable à l’horizon 2030 nécessite plus de 50 milliards de dollars d’investissement annuel pour le financement des infrastructures de production, de transport, et de distribution d’énergie. Pour atteindre cet objectif, le continent doit élargir la gamme de partenaires.

« Les autres partenaires à ce jour sont le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, l’Italie, le Royaume Uni, les Pays-Bas, la Suède. Mais j’avoue que nous avons quelques petits problèmes avec les Etats-Unis. J’ai fait une visite officielle aux Etats-Unis, nous en avons discuté, mais pour le moment, nous n’avons pas encore beaucoup avancé », a déclaré Alpha Condé.

Le Chef de l’Etat se réjouit cependant que l’objectif des 10 gigawatts à l’horizon ait été atteint. « Au sommet de l’union africaine en 2011, nous avons décidé à l’unanimité de créer l’AREI avec un conseil d’administration dont chaque région du contient est représentée. J’ai été désigné comme champion pour présider le conseil d’administration. Mais j’avoue que peu de chefs d’Etat y croyaient, mais il me plait de vous annoncer que l’objectif des 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a été presque atteint avec 9.78 gigawatts. Donc, il ne reste que très peu alors que l’année 2020 n’est pas arrivé », a-t-il annoncé.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112