Report des funérailles: "Colère" et "résignation" chez les proches des victimes…

CONAKRY-Faute de pouvoir récupérer les corps de leurs enfants tués dans les évènements du 14, 15 et 16 octobre dernier, les parents et proches des victimes ont quitté la morgue de l’Hôpital Ignace Deen partagés entre colère et résignation.

Rejetant les arguments invoqués par le Gouvernement, ils plaident auprès des autorités afin qu’on leur rende les dépouilles pour pouvoir les enterrer.

Bah Mamadou Bobo au bord des larmes explique que dans sa famille à Wanindara ce sont deux jeunes qui ont été froidement abattus. Deux semaines après ces crimes affreux, ils sont las d’attendre.

«Dans notre cours, ils ont tiré sur deux de nos frères. Thierno Sadou et Mamadou karfa. Quand on nous a appelés hier pour nous dire qu’ils seront enterrés ce mercredi 30 octobre 2019, nous étions contents. Alors aujourd’hui, on est venu pour les récupérer afin de procéder à l’enterrement, mais on est surpris d’entendre que les corps ne sont pas disponibles. Jusqu’à présent nos familles sont en deuil. Aujourd’hui, cela fait 14 jours que les corps ne sont pas enterrés. Nous demandons qu’ils nous remettent les corps, on va enterrer nos enfants », sanglote l’oncle de feu Thierno Sadou, la mort dans l’âme.

Alors que l’émotion se lisait sur les visages, Mamadou Alpha Diallo qui a perdu son fils tué par balle à Cosa a interpelé les autorités. « Ils ne peuvent pas tuer nos enfants et refuser de nous rendre leurs corps pour les inhumer », a lancé ce père de famille, très éprouvé.

A suivre...

Africaguinee.com