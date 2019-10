Le mouvement « Tous pour Alpha Condé » sensibilise à Mandiana…

MANDIANA-Le Mouvement « Tous pour Alpha Condé » en collaboration avec la jeunesse du Wassoulou ont mené des activités de sensibilisation auprès des populations de Mandiana. L’objectif visé est de mettre en avant le bilan du professeur Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir.

Durant un mois, 25 équipes ont pris part à un tournoi de football préfectoral au cours duquel les initiateurs ont invité l'ensemble des citoyens de Mandiana d'œuvrer pour la pérennisation du RPG et le renforcement du tissu social. Lors de la clôture de ce tournoi ce vendredi 25 octobre 2019, le président MOTAC Mamadi Sao Diakité, a énuméré certaines réalisations du professeur Alpha Condé.

"Le Pr Alpha Condé a crée de l’emploi pour les jeunes, il a construit des infrastructures administratives. Depuis son arrivée au pouvoir, Mandiana a changé de visage administrativement, socialement, économiquement. Bref sur tout les plans, il y a eu un changement positif", a-t-il expliqué devant une foule composée majoritairement de jeunes.

Mamadi Sao Diakité a ajouté que ce tournoi de reconnaissance aux actions du président Alpha Condé a tenu ses promesses. « Mandiana est un bastion du RPG et nous avons demandé que cela continue, que cela se pérennise. C'est ce message que nous avons passé et il a été entendu », a-t-il assuré.

" Hier, j'étais du RPG, aujourd'hui je le suis et demain je le serais", s’est engagé Toumany Kouyaté. Les autorités communales et préfectorales ont salué et accompagné ces festivités de reconnaissances qui selon elles, contribuent au renforcement du tissu social.

Amadou Oury Souaré

Correspondant régional d'Africaguinee.com

Tel :(+224) 656 44 26 28.