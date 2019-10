Guinée : la HAC ferme deux radios privées...

CONAKRY-La Haute Autorité de la Communication (HAC) a retiré les agréments de deux radios privées implantées à Conakry. Il s’agit des radios « Continental Fm » et « Ado Fm ».

Dans sa décision prise ce mercredi 30 octobre 2019, l’organe de régulation des medias guinéens a indiqué que ces deux radios ont violé « l’esprit et le contenu des cahiers de charge portant condition d’implantation et d’exploitation de radiodiffusion et de télévision privée.