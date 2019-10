Cellcom Guinée accompagne la société Start-up Guinée pour soutenir l'inclusion financière...

CONAKRY-Dans le but de permettre une inclusion financière réussie en Guinée, la compagnie de téléphonie mobile Cellcom a décidé d'accompagner l’entreprise Start-up-Guinée qui vient de mettre en place un service marketing viable. Cette plateforme monétique et de digitalisation est un service lié au Mobile Marketing ou le *886# offre la possibilité au client de créer un compte Mobile-Money. Outre ce premier aspect, il permet de faire des dépôts et retraits sans aucun frais. Il aide aussi à créer une tontine, c’est-à-dire une épargne avec taux d’intérêt pour le bénéfice des clients.

Pour permettre donc à ses nombreux abonnés de profiter de cette nouvelle offre, Danso Mamadou Bailo, chargé relation media à Cellcom-Guinée, a indiqué qu’avec ce service, il est possible d’acheter des crédits et forfaits Cellcom. Mieux, il facilite le payement des factures fraiches et de voir les arriérés que le client a avec la société.

‘’ Cellcom est lié à ce partenariat à travers le code USSD qu’on a mis en place. Ce code permet à tous les abonnés et intéressés par ce service de pouvoir souscrire. C’est un service qui facilite la tâche aux salariés. Ce partenariat va apporter un plus aux abonnés Cellcom parce que nous donnons accès à nos clients un autre service à travers notre partenaire Start-up Guinée ‘’, a expliqué Danso Mamadou Bailo, chargé relation media à Cellcom-Guinée.

Kandji Alioune, le Directeur Général de Start-Up Guinée, a indiqué qu’en collaboration avec la société de téléphonie Cellcom Guinée son entreprise est dans une phase de dématérialisation et d’inclusion financière en Guinée.

‘’ Nous avons lancé une start-Up de matérialisation de services dans assez domaines dont celui public. Ceux qui ont un numéro Cellcom peuvent bien-sûr avoir un accès de dépôt ou d’achat de crédit de tous les services et aussi des services d’assurance. Au-delà du *886# nous avons mis une plate-forme de dématérialisation. Aujourd’hui Mobile –Finance pro, nous avons lancé une plate-forme de Market place où chaque commerçant guinéen a la possibilité de créer sa propre boutique et nous l’accompagnons à avoir tous les outils de payement guinéen. Donc nous avons plusieurs axes de développement dans le domaine de la dématérialisation. Nous attaquons à la fois avec le USSD avec les plates-formes web nos applications vont être téléchargeables. Ceci va permettre à la diaspora guinéenne parce que les demandes de logement peuvent se faire à distance via une interface web en mettant en place une carte visa diaspora’’ a déroulé le directeur Général de Start-Up Guinée.

