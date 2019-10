Important communiqué de la Commission Électorale Nationale Indépendante…

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) adresse ses vives félicitations à l’ensemble des Démembrements de la CENI et les Commissions administratives d’Etablissement et de Révision des Listes Electorales (CAERLE) pour le sérieux et le professionnalisme avec lesquels ils sont entrain de conduire l’opération des fiches d’identification individuelle des électeurs sur le terrain,

Après environ un mois de distribution et pour des fins d’évaluation, le Président de la CENI invite les démembrements et les CAERLE de bien vouloir lui remonter sans délais, les statistiques disponibles à leur niveau sur la distribution des fiches d’identification.

Il informe les démembrements de la CENI et les CAERLE que le département logistique et sécurité va prendre toutes les dispositions idoines pour le ramassage et la remontée rapide des fiches et certificats de décès des personnes déclarées comme telles.

Par la même occasion, il voudrait porter à l’attention des démembrements que le processus de paiement des primes dues aux Commissions Administratives d’Etablissement et de Révision des Listes Electorales est programmé à partir de lundi 04 novembre 2019.

Le Président de la CENI sait compter sur l’esprit de diligence des responsables des démembrements de la CENI et des CAERLE en vue d’une remontée dans les plus brefs délais desdites statistiques sur les fiches d’identification individuelle.

Il en appelle au même sens de responsabilité pour une large diffusion de la date de paiement des primes dues aux CAERLE à partir de la semaine prochaine.

Le Président de la CENI sait compter sur l’engagement de tous en faveur du bon déroulement et de la réussite du processus électoral en cours.

Me Amadou Salif KEBE