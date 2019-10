Arrestations d’étrangers en Guinée : le gouvernement fait une interdiction...

CONAKRY-Alors que les arrestations se poursuivent sur l’étendue du territoire national, le gouvernement guinéen a pris une décision, interdisant toute activité ou regroupement qui se fait appeler Q-net.

Dans un arrêté conjoints signé par les ministres de la justice, de l’administration du territoire et de la décentralisation, de l'économie et des finances, le gouvernement a interdit toute activité ou regroupement lié à Q-net, une société d’achat et de vente en ligne.

L’arrêté interministériel précise : "sont et demeurent interdites sur l’ensemble du territoire national toute activité ou regroupement qui se fait appeler Q-net de nature à entrainer les mouvements illicites de capitaux, de trafic illicite de migrants, des regroupements et formation clandestins d’éléments nationaux, étrangers, de manœuvres frauduleuses, de nature à porter atteinte aux biens d’autrui et à l’ordre public. Les auteurs (…) seront déférés devant le procureur de la République territorialement compétent".

Alors que la Guinée est plongée dans une crise politique provoquée par le projet de nouvelle constitution, la police guinéenne a interpelé des centaines de ressortissants étrangers à différents endroits du pays. Ils se disent tous être liés au réseau de la société Q-Net.

Qui sont-ils ? Selon nos informations ces étrangers sont venus de divers horizons. Ils sénégalais, Maliens, Bissau-guinéens, Burkinabé, de nationalité. La première vague d’arrestations a eu lieu dans la périphérie de Conakry, il y a quelques jours. Depuis le début des opérations, près de cinq cent personnes sont arrêtés à divers endroits du pays.

A suivre...

Africaguinee.com