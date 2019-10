Vagues "d’arrestations d’étrangers" en Guinée : Faya Milimouno prévient…

CONAKRY-Face aux nombreux cas d’arrestations d’étrangers sur le territoire guinéen, certains leaders de l’opposition dénoncent une manœuvre manipulatrice visant à créer la panique chez les citoyens. C’est du moins ce que dénonce l’opposant Faya Milimouno qui a été interrogé par Africaguinee.com.

« Ces vagues d’arrestations qu’on est en train de faire, tout ça c’est pour créer un air de panique pour amener les gens à se reprocher de quelque chose. Si l’opposition guinéenne avait des intentions antidémocratiques, ça se serait déjà du (…). Il y a parfois des écarts de langage que les uns et les autres peuvent se permettre. Mais à moins qu’on me donne des preuves hors de tout doute pour que je croie que l’opposition guinéenne puisse rentrer dans une démarche de construction de rébellion ou autre », a indiqué le leader du Bloc Libéral.

Dr Faya Milimouno avertit que c’est une méthode utilisée jadis en Guinée pour faire peur aux citoyens. « C’est une méthode qui avait été utilisée par ceux qui étaient autour du Général Lansana Conté. On faisait sortir des images du Libéria, de la Sierra Léone pour faire peur aux guinéens. Mais les guinéens doivent rester sereins face leur devenir. On observe ces arrestations, mais ça ne me fait ni chaud ni froid », a martelé l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015.

Plus de 300 personnes ont été arrêtées à travers le pays depuis le début des opérations. Ces étrangers sont quasiment tous venus des pays limitrophes. Ils sont maliens, sénégalais, Bissau-guinéen ou encore Burkinabé. L’opposant Faya Milimouno invite le gouvernement au respect de leurs droits et liberté.

« La seule dimension que je veux, c’est qu’on ne viole pas le droit des gens dans cette manipulation. Parce qu’après tout, parmi ceux dont on parle, c’est des citoyens de la CEDEAO. Nous avons signé des traités auxquels nous sommes liés. Nous devons respecter les droits et les libertés de nos confrères africains, qu’ils soient sénégalais, ivoiriens, maliens ou burkinabé sur le sol guinéen », a-t-il lancé.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112