Mamou: Mamadou Diallo, 14 ans a succombé…

CONAKRY-Le bilan des manifestations contre le changement constitutionnel continue de s’alourdir en Guinée. Un adolescent de 14 ans blessé par balle lors des journées agitées du 14 et 15 octobre dernier, a succombé à ses blessures.

Thierno Mamadou Diallo âgé de 14 ans seulement était élève en classe de 6ème année. Il a reçu une balle au niveau de son ventre le mardi 15 octobre deuxième journée de manifestation, à Mamou. Evacué d’urgence sur Conakry, le jeune a succombé à ses blessures ce samedi 26 octobre au soir à l’hôpital de Donka, a-t-on appris de sources proches de la famille éplorée. En larmes, Mamadou Tely Diallo que nous avons interrogé explique.

« C’est un jeune frère à moi. Il a juste 14 ans et il fait la 6ème année. Il a échoué l’année dernière à l’examen. Il a été à la marche le lundi premier jour des manifestations. Ce jour, ils ont été pourchassés et gazés. Mais ils se sont tirés d’affaires. Le mardi (deuxième jour), en allant, un gendarme les a sommé de s’arrêter. Mais ils ont continué leur course. C’est là qu’il a tiré sur lui. Il a été atteint au niveau du ventre. Son ami a voulu l’aider, mais les gendarmes l’ont empêché. Quand il a insisté, ils ont tiré sur ce dernier. La balle l’a atteint au niveau de la main. Lui aussi est tombé (…) Quand on a transporté mon jeune frère à l’hôpital, ils nous ont dit que c’est la Croix rouge qui se charge du traitement. Il a reçu les premiers soins avant son évacuation vers Conakry. On l’a transporté à Donka. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient. Par deux fois de suite on l’a envoyé au bloc. Ils ont continué les soins jusqu’à ce samedi lorsqu’il a rendu l’âme aux environs de 18h », a expliqué le frère du défunt.

Pour le moment aucun programme n’est établi pour l’enterrement de Thierno Mamadou Diallo. « On ne sait rien pour le moment sur le programme de l’enterrement. Car on nous a simplement dit qu’il sera enterré avec les autres victimes à Conakry. Notre papa qui est à Conakry, nous a dit qu’il va revenir aujourd’hui mais qu’il ne pense pas pouvoir revenir avec le corps », a-t-il ajouté.

Cette victime est la troisième enregistrée depuis les manifestations organisées par le Front National pour la défense de la constitution (FNDC) à Mamou.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou