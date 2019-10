Guinée : les Etats-Unis appellent à la "libération" de Sanoh, Sékou Koundouno et cie…

CONAKRY- Les Etats-Unis ont appelé ce lundi 28 octobre 2019 à la libération des personnes arrêtées et condamnées pour leur opposition au projet de référendum constitutionnel en Guinée.

Par la voix de leur diplomate en poste à Conakry, les Etats-Unis ont également invité les autorités à diligenter des enquêtes sur les violences ayant entraîné la mort de plusieurs personnes à Conakry et dans des villes de l’intérieur du pays.

« Nous croyons que la libération des détenus et la conduite d’enquêtes complètes sur les violences et les morts survenues au cours de la semaine du 14 octobre, sont des étapes nécessaires pour la Guinée », a indiqué ce lundi 28 octobre 2019, Simon Henshaw l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée.

Cet appel intervient alors que des responsables et militants du FNDC (front national pour la défense de la constitution) sont détenus depuis leur condamnation il y a une semaine.

Le 24 octobre dernier des milliers de guinéens ont manifesté dans le calme contre le projet de changement constitutionnel. Félicitant les guinéens pour cette marche pacifique, les Etats-Unis encouragent le dialogue permanent pour résoudre les problèmes politiques du pays.

« Grâce au travail ardue et à la collaboration de toutes les parties, les Guinéens ont pu exprimer leurs opinions d’une manière non violente et civilisée. Nous encourageons le dialogue permanent pour résoudre les problèmes politiques du pays », a mentionné le diplomate américain en poste à Conakry.

A suivre…

