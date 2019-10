Risque de "Coup d’Etat" : « Cellou et Sidya ont échoué… », dixit Damaro

CONAKRY-Les risques de coup d’Etat contre Alpha Condé sont-ils réels ? Alors que Cellou Dalein Diallo rejette en bloc les accusations du parti au pouvoir, Amadou Damaro Camara maintient ses allégations. Il explique ses raisons.

« Air France qui n’a jamais interrompu ses vols même pendant Ebola, ce jeudi Air France a annulé son vol sur Conakry et le vendredi qui a suivi. Contrairement à son itinéraire habituel, Air France a fait Paris-Nouakchott, Nouakchott-Freetown, pour changer l’équipage là-bas avant de rejoindre Conakry. Il y avait eu même dans l’avion quand les passagers se sont demandés qu’est-ce qu’il y a ? Les hôtesses de l’air ont eu la maladresse de dire vous ne savez pas qu’il y a un risque de coup d’Etat en Guinée ? Voilà la vraie ruse de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Ils ont échoué. Je les ai entendus dire qu’aucune force ne pourrait résister à la foule de jeudi. La réponse est qu’ils confondent la foule au peuple. Il y avait une foule à Conakry, une foule à Mamou et une foule à Labé mais le peuple de Guinée c’est de Kassa à Yomou », a indiqué Amadou Damaro Camara, accusant le leader de l’UFDG d’être le champion des tueries en Guinée.

« Cellou Dalein n’est pas le Champion de la Guinée, il est le champion du désordre, des tueries, des casses », a-t-il accusé avant de fermer la porte à Sidya Touré.

« Sidya dit que si nous arrivons à faire 10% de ce qu’ils ont fait, il va nous rejoindre encore. Je lui réponds qu’il n’a plus de place avec nous », a martelé Amadou Damara Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023