Mgr Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry: "J’invite le Gouvernement…"

CONAKRY-Après les violences meurtrières qui ont émaillé la capitale guinéenne les 14 et 15 octobre dernier, la conférence épiscopale de Guinée a lancé un cri de cœur !

L’archevêque de Conakry, face à cette décadence qui a conduit à plus de 10 morts, Monseigneur Vincent Coulibaly a condamné ces pertes en vies humaines et en a appelé à la responsabilité des acteurs sociopolitiques du pays. Entouré des membres de la conférence épiscopale de Guinée, la première autorité chrétienne du pays a demandé à ses compatriotes guinéens à la promotion de la culture de la paix.

‘’ Nous sommes appelés à promouvoir et à sauvegarder la vie que Dieu nous a donné. C’est pourquoi nous condamnons fermement les pertes en vies humaines, les blessures et les dégâts de toutes sortes qui ont marqué les dernières manifestations dans notre pays. Nous en appelons vivement à la responsabilité et au sens élevé de la vie de toutes les parties prenantes’’ a souhaité l’archevêque, avant d’inviter à nouveau le gouvernement et aux acteurs sociopolitique au respect scrupuleux de la vie qui est la chose la plus sacrée d’un être humain.

‘’ Nous invitons le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques au respect scrupuleux de la vie qui est le plus sacré que Dieu nous a donné. Guinéens et Guinéens, au nom de Dieu, nous vous le demandons vivement, soyez les artisans de la paix et épargnez les vies humaines car elles sont sacrées. Nous invitons tous les acteurs politiques à promouvoir une culture du dialogue afin d’asseoir les bases de la réconciliation vers la consolidation des acquis démocratiques et de l’unité nationale. Oui, nous devons privilégier le dialogue pour la résolution pacifique des conflits entre nous guinéens. Nous vous supplions tous de nous épargner de nouvelles violences qui ne feront que détruire au lieu de construire’’ a souhaité Mgr Vincent Coulibaly.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13