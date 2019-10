Humanitaire: la SMB fait un don de jouets à la Fondation Rougui Barry and Babies

CONAKRY-Le Consortium SMB-Winning à travers sa Fondation continue ses œuvres humanitaires en Guinée. Ce samedi 26 octobre, elle a fait un don à la Fondation Rogui Barry and Babies « RBB ».

Composé de jouets de tout genre, ce don va permettre à la fondation bénéficiaire d’accroitre son action d’aide aux orphelinats. La cérémonie de remise a eu lieu à la Blue Zone de Dixinn dans une ambiance bon-enfant, a-t-on constaté.

Pourquoi la Fondation SMB a-t-elle pensé à la Fondation Rougui Barry and Babies ? Au nom de la Fondation SMB-Winning Madame Binta Diallo, a justifié son geste. « C’est une fondation très active et fiable », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter : « Ce que la fondatrice de cette fondation fait depuis des années maintenant est appréciable. C’est important pour nous de faire des dons, mais à des structures qui sont fiables. C’est pour ça qu’on a fait ce don pour l’accompagner. Nous sommes très contents d’avoir pu apporter ce soutien », a-t-elle indiqué.

Bénéficiaire de cet important don, Madame Touré Line Kaba, présidente de la Fondation Rogui Barry and Babies « RBB » n’a pas caché sa satisfaction. Elle a remercié la fondation SMB Winning pour ce geste. « Je remercie énormément madame Binta Diallo de la Fondation SMB de nous avoir offert énormément de cadeaux. On est très touché et très content de ce geste », a lancé la présidente de la fondation Rougui Barry and Babies.

En tout, 55 enfants issus des orphelinats Kiridia de Matoto et Regina Maris de Kipé ont eu des cadeaux. « Dans la fondation, tous les trois mois nous offrons des vivres alimentaires, des cadeaux, des vêtements que nous faisons venir de la France ou partout ailleurs. On réparti dans certains orphelinats », a précisé Madame Touré Line Kaba.

Le bonheur ne venant pas seul pour ces orphelins, lors de cette remise de cadeaux, la miss Guinée 2009, a surpris la Fondation Rougui Barry and Babies par un don d’un important lot de vivres, composées de sacs de riz, du sure, du lait.

« C’était pour nous une façon de venir apporter notre soutien à cette fondation parce que ce n’est pas évident d’œuvrer dans l’humanitaire à Conakry. C’est pour l’encourager et la soutenir et également dire à d’autres ONGs de nous rejoindre », a affirmé madame Souaré Aris Sidibé.

A travers ce geste, la fondation SMB Winning a fait sourire à des dizaines d’enfants qui ont pu manger, boire et jouer. D’ailleurs la joie se lisait sur leur visage.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112