N'zérékoré : un militaire condamné à une "lourde peine"…

NZEREKORE-Un militaire vient d’être condamné par le tribunal de première instance de Nzérékoré à dix ans de prison ferme.

Les audiences criminelles ont repris ce jeudi 24 octobre 2019 au tribunal de première instance de Nzérékoré. Ce vendredi 25 octobre 2019, c’est un militaire accusé de vol à main armée qui a comparu devant cette juridiction.

Le présumé auteur, soldat David Haba a été inculpé pour vol à main armée, coups et blessures volontaires sur le citoyen Mamadou Diallo conducteur de taxi-moto.

Selon nos informations, l’affaire remonte depuis le 16 Décembre 2018. Les faits se sont déroulés à Manéah dans la préfecture de Coyah. David Haba aurait attenté à la vie du jeune conducteur de taxi avant de s’en fuir avec sa moto qu'il a revendu plus tard.

‘’Le jeune Mamadou Diallo, âgé de 18 ans, faisait le taxi moto. Il est sorti très tôt le matin, arrivé à SODEFA, il rencontre David Haba qui fut son premier client. Ce dernier lui dit qu’il va pour prendre deux bidons de gasoils à la carrière de Manéah. Arrivé sur les lieux, il a fait trainer le jeune jusqu’à 11 heures. Entre temps, il demande le téléphone du jeune pour dire qu’il veut émettre un appel pour qu’on envoie les bidons. Ensuite il dit au jeune d’avancer un peu sa moto dans un couloir. C’est quand le jeune a pris du temps dans le couloir, un peu fatigué, il s’est couché sur sa moto pour l’attendre. C’est là que David s’est retourné contre le jeune et lui a donné 7 coups de poignard au niveau de son abdomen, de son dos, et au niveau de ses côtes, au flanc gauche. Après, il a pris la moto du jeune pour s’en fuir avec tout en abandonnant le centre d’instruction du km 36 où il suivait la formation. Et tellement les coups étaient durs, le jeune motard a été admis à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale », a relaté le ministère public, le Commandant Almamy Mounachir Sylla procureur militaire. Il a ensuite décrit comment le nommé David Haba a été interpellé après sa fuite avec la moto qu’il avait plus tard revendu.

« Les policiers étaient déjà à sa recherche. Il avait même laissé son maillot de sport et le poignard sur les lieux du crime. C’est à travers cela qu’il a été dévoilé au centre de Manéah après un rassemblement général au cours duquel il n’était pas présent. La moto qu’il a enlevée au jeune, il est venu la revendre ici à Nzérékoré. Quand, il a su qu’on le cherchait à Nzérékoré, il a pris la fuite pour aller à Gueckédou. Là-bas, il s’est retranché dans un hôtel où il est resté plus de 10 jours. Comme il faisait des va-et-vient, le propriétaire de l’hôtel a douté de lui. Il est allé se plaindre à la gendarmerie. David a été poursuivi et la gendarmerie a mis main sur lui. La gendarmerie a fait un procès-verbal sur lui, pour filouterie d’hôtel et abandon de poste. Quand il est venu au niveau du juge d’instruction, le juge s’est rendu compte que c’est un militaire et le juge de paix de Gueckédou a transféré le dossier au parquet militaire de Nzérékoré. Donc, le parquet militaire de NZérékoré ayant des informations de ce qui s’est passé à Conakry, a saisi le juge d’instruction », poursuit-il tout en demandant 12 ans de réclusion criminelle contre l’accusé et le payement d’une amande de 60.000.000fg.

Le mis en cause ayant reconnu les faits qui lui sont reprochés a présenté ses excuses à la victime présente dans la salle d’audience. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et au paiement d’une amende de 50.000.000 FG selon les articles 239 et 381 du code pénal. Tel est la sentence du président Ibrahima Daman près le tribunal de première instance de Nzérékoré.

L’avocat du mis en cause s’est félicité de cette décision du président du tribunal. : « C’est une décision acceptable dès lors que mon client a reconnu les faits et que les articles 115 et 116 prévoient les circonstances atténuantes. Je me félicite» a déclaré maitre Félix Mathos.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

