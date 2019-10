Forum économique Russie-Afrique : Rusal cité en exemple

Le 23 octobre, au Parc de la Science et de l’Art « Sirius », à Sotchi (Russie), le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a ouvert le forum économique Russie/Afrique. Ce forum a enregistré la présence de 47 chefs d’Etats et de gouvernements des pays Africains. Le président guinéen, Alpha Condé accompagné d’une forte délégation ainsi que les représentants de la société Rusal ont également pris part à ce grand premier rendez-vous historique de deux jours (du 23 au 24 octobre).

En marge des travaux du forum le Président guinéen Alpha Condé a eu un tête à tête avec son homologue russe. Pendant leur rencontre Vladimir Poutine a promis d’être du côté du peuple de Guinée en appuyant le gouvernement dans son plan de développement du pays. Il a également rappelé les liens séculaires qui unissent son pays à la Guinée depuis son indépendance en 1958.

« Je suis très heureux de voir notre nouvelle réunion, et d’emblée, je tiens à souligner que la Guinée est notre amie de longue date et fiable en Afrique », dit Poutine en ouvrant le bal des échanges.

Lors de la plénière du forum Russie-Afrique, le Président guinéen devant de nombreux de chefs d’Etats et de gouvernements présidé par le Président Poutine a fait une communication dans laquelle il a rappelé l’apport de la Fédération de Russie dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en Guinée. « En 2014-2015 pendant la maladie à virus Ebola la construction et l’équipement avec une technologie de dernière génération du centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux a permis de lutter efficacement contre la maladie » a précisé le président guinéen.

Rappelons que le Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins médicaux (CREMS), a été construit et équipé par Rusal à plus de 10 millions de dollars US. C’est le Président de la République le Prof Alpha Condé qui a procédé à l’inauguration du centre en 2015.

Pendant la période de l’épidémie d’Ebola, le CREMS a démontré les meilleures performances quant au pourcentage de guérisons parmi les malades infectés en Guinée : 62,5% de malades ont guéri. Pour éradiquer définitivement la maladie, au mois d’août 2017 le programme de vaccination et des études post-inscription du vaccin russe contre la fièvre Ebola «Gam-Evak Combi» a débuté au Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux de Rusal à Kindia. Les premiers résultats sont très encourageants.

Abordant les relations historiques entre la Russie et l’Afrique le Président guinéen est revenu sur le soutien que la Russie a apporté aux pays africains au lendemain de leur indépendance. La Fédération de Russie a construit de nombreuses infrastructures sur le continent africain. « Depuis nos indépendances un bons nombres de cadres africains ont été formés dans les universités de la Russie ce qui a permis de renforcer la coopération dans les domaines de la formation et de la recherche », - a dit le président Alpha Condé.

Toujours dans sa communication Alpha Condé a magnifié la présence des sociétés minières russes en Guinée qui contribuent à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. « La présence des sociétés russes dans le secteur minier guinéen est bien établi et déjà considéré comme traditionnel, la république de Guinée est un excellent exemple de ce que la technologie et les investissements de la Russie peuvent apporter au développement de l’immense potentiel des richesses des pays africains » a déclaré le président Alpha Condé.

Quant au ministre guinéen des Mines et de la géologie Abdoulaye Magassouba présent au forum Russie-Afrique, il a animé un panel sur : ‘‘Les minerais africains au profit des peuples d’Afrique.’’ Devant un parterre d’invités, il a rappelé que la Guinée a un potentiel minier exceptionnel par la qualité, par la quantité et par la diversité de ses ressources.

Parlant de Rusal le ministre Magassouba s’est félicité de la relance de l’usine Rusal/Friguia en 2018. « Nous saluons la relance de l’usine d’alumine de Friguia par la société Rusal qui développe aussi un projet de bauxite en Guinée dans le cadre d’un solide et prometteur partenariat avec la Guinée », - a précisé le ministre des Mines.

Selon toujours le ministre des Mines et de la Géologie, ‘‘le domaine de l’exploration minière est un domaine prioritaire dans la coopération avec la Russie, compte tenu de l’expertise des compagnies russes ainsi que leur connaissance de la géologie de la Guinée pour avoir fait d’importants travaux d’exploration en Guinée par le passé’’.

La première édition du forum économique Russie-Afrique s’est achevée avec succès le 24 Octobre 2019 à Sotchi en Russie. En plus de la signature du mémorandum d’accords entre la Russie et l’Afrique, le président Vladimir Poutine, l’hôte de ce sommet, a annoncé que la Russie va investir dans les prochaines années en Afrique (40 milliards de dollars). Le prochain sommet Russie-Afrique aura lieu dans trois ans dans un pays africain dont le nom n’est pas encore dévoilé.