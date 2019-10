Damaro titille le FNDC : "Il y a une différence entre la foule et le Peuple…"

CONAKRY-Après la marche pacifique du front national pour la défense de la constitution (FNDC) contre le changement constitutionnel en Guinée, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle a réagi.

Alors que les organisateurs de cette manifestation se gargarisent de la mobilisation, Amadou Damaro Camara a fait une mise au point, martelant qu’il y a une différence entre la « foule » et le « peuple ».

« J’ai apprécié la forme républicaine de la manifestation (…) Il y a eu de la discipline à l’aller comme au retour même si on regrette deux morts par accident dont le FNDC ne pleure pas ou en parle pas du tout. Il ne parle que quand il y a des morts pour lesquels on accuse les forces de l’ordre. Mais c’est quand eux-mêmes ils ne parlent pas beaucoup », entamé le parlementaire.

La manifestation du jeudi 24 octobre a mobilisé du monde dans les rues de Conakry, la capitale et dans certaines villes de l’intérieur du pays. Le FNDC parle de plus d’un millions de personnes qui seraient sorties manifester leur opposition contre le changement constitutionnel. Mais le leader des députés du RPG arc-en-ciel, prévient qu’il y a une nuance entre la foule et le peuple.

« Il y a un moment je fais une différence entre la foule et le peuple. La foule à Conakry, la foule à Mamou et à Labé. Bien sûre, c’est des guinéens mais ce n’est toujours pas le peuple de Guinée », soutient-il, préconisant l’organisation du référendum pour départager les deux camps.

« Qu’on demande par un OUI ou par un NON à ce peuple, de Kassa à Yomou, pour qu’enfin le peuple se prononce. Qu’il s’exprime par un oui ou par un non sur ce que le Président de la République voudrait bien proposer », a déclaré Amadou Damaro Camara.

