Vivo Energy demande à ses employés et sous-traitants pourquoi la sécurité est importante pour eux

GUINEE, le 25 octobre 2019 : Vivo Energy, le leader panafricain de la distribution et du réseau de stations-service Shell, ainsi que des carburants et lubrifiants de la marque Engen, a organisé sa Journée annuelle de la Sécurité. L’ensemble de la société était impliqué, pour renforcer l’importance de la Santé, de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement (SSSE) au sein de Vivo Energy.

La Journée de la Sécurité est l'occasion pour tous les employés et sous-traitants de Vivo Energy de recentrer leur attention sur l'importance de SSSE. Cette année, l’évènement avait pour thème : « La sécurité : Pourquoi c’est important pour moi ». Il invitait les employés, les sous-traitants et les partenaires à exprimer pourquoi la sécurité était importante pour eux, s'appuyant sur des témoignages personnels sur ce sujet. Outre les témoignages, les activités de la Journée de la sécurité se sont articulées autour de réunions Town Hall, formations à la sécurité, inspections de sécurité sur site et quizz par équipe. La société a pour ambition ultime de développer une culture de la sécurité de classe mondiale. Pour ce faire,les normes de SSSE sont entièrement intégrées aux méthodes de travail de toutes les parties prenantes de Vivo Energy.

Grant Bairstow, Directeur de HSSE pour le Groupe Vivo Energy, a déclaré : « La sécurité est un élément essentiel qui fait partie intégrante de tout ce que nous faisons chez Vivo Energy, et demeure une priorité absolue dans l’ensemble de l’entreprise pour tout le personnel et tous les sous-traitants. Notre Journée annuelle de la Sécurité est un moment privilégié permettant à toutes nos équipes de prendre le temps de réfléchir sur les raisons pour lesquelles la sécurité est importante pour elles. Elle permet de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour atteindre notre objectif « Zéro Accident » : ne pas nuire aux personnes et minimiser l’impact sur l'environnement.

En Guinée, le personnel a été reparti en petits groupes pour discuter du thème de l’année lorsdes séances de sensibilisation à la sécurité dans certaines stations, au principal dépôt de carburant, ainsi que chez nos transporteurs, contractants et clients. C’était aussi l’occasion d’identifier des incidents potentiels afin de prendre des actions préventives.

Bairstow a conclu : « Vivo Energy détient de très bons résultats au chapitre de la sécurité, mais il est toujours possible de mieux faire et nous ne devons jamais faire preuve de complaisance. Nous sommes parvenus à adopter une culture proactive de la sécurité et nous sommes fiers de notre excellent résultat en termes de Fréquence du total des cas enregistrables, soit 0,19 incident par million d’heures de risque en 2018. Nous poursuivons nos efforts pour atteindre nos objectifs en termes de SSSE, afin de continuer à progresser pour devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique. »

